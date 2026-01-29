تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الرئيس الأوكراني: معلومات استخباراتية تشير إلى هجوم روسي واسع
Lebanon 24
29-01-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
،
فجر اليوم الخميس
، من أن تقارير استخباراتية تشير إلى استعداد
روسيا
لتوجيه ما وصفها بأنها "ضربة عسكرية ضخمة" لأوكرانيا.
وكتب
زيلينسكي
عبر حسابه بمنصة "إكس" تدوينة مرفقة بكلمة مرئية، قائلاً: "يستعد
الروس
لشنّ ضربة عسكرية ضخمة جديدة، وتشير معلوماتنا الاستخباراتية إلى ذلك".
وأضاف: "على
الولايات المتحدة
وأوروبا وكل شركائنا إدراك كيف يقوض ذلك مصداقية المفاوضات الدبلوماسية. كل ضربة روسية تفعل ذلك".
وشنّت روسيا غارات بطائرات مسيّرة وصاروخ على مدن أوكرانية، الليلة الماضية، ما أسفر عن قتل زوجين قرب العاصمة
كييف
، بعد يوم من قتل 5 أشخاص في هجوم على قطار ركاب، قبيل جولة جديدة من محادثات السلام المقرر عقدها في مطلع الأسبوع.
وندّد زيلينسكي بالهجوم على المبنى السكني وغارة أخرى بصواريخ قصيرة المدى على ما قال إنها منطقة سكنية خالية من الأهداف العسكرية في زابوريجيا بجنوبي البلاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: تقديرات استخباراتية بأن الرئيس السوري يخطط لعملية واسعة النطاق بدعم من الجيش التركي
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: تقديرات استخباراتية بأن الرئيس السوري يخطط لعملية واسعة النطاق بدعم من الجيش التركي
29/01/2026 08:15:02
29/01/2026 08:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم واسع بالمسيّرات… وروسيا: الهدف مقر الرئيس بوتين
Lebanon 24
هجوم واسع بالمسيّرات… وروسيا: الهدف مقر الرئيس بوتين
29/01/2026 08:15:02
29/01/2026 08:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: هجوم روسي واسع على العاصمة يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية
Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: هجوم روسي واسع على العاصمة يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية
29/01/2026 08:15:02
29/01/2026 08:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الطاقة الأوكرانية: هجوم روسي واسع على بنية الطاقة في البلاد وانقطاع الكهرباء في عدد من المقاطعات
Lebanon 24
وزارة الطاقة الأوكرانية: هجوم روسي واسع على بنية الطاقة في البلاد وانقطاع الكهرباء في عدد من المقاطعات
29/01/2026 08:15:02
29/01/2026 08:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة
فجر اليوم الخميس
فولوديمير
دبلوماسي
زيلينسكي
أوكرانيا
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول أميركي يرفع وثائق حساسة على النسخة المجانية من ChatGPT
Lebanon 24
مسؤول أميركي يرفع وثائق حساسة على النسخة المجانية من ChatGPT
01:12 | 2026-01-29
29/01/2026 01:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الفنزويلية تنتقد القيادة الانتقالية
Lebanon 24
المعارضة الفنزويلية تنتقد القيادة الانتقالية
01:00 | 2026-01-29
29/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإطاحة بمادورو.. الجيش يعلن دعمه لرودريغيز وسط ضغوط دولية
Lebanon 24
بعد الإطاحة بمادورو.. الجيش يعلن دعمه لرودريغيز وسط ضغوط دولية
00:45 | 2026-01-29
29/01/2026 12:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تكلفة قرار ترامب نشر قوات في المدن؟
Lebanon 24
ما هي تكلفة قرار ترامب نشر قوات في المدن؟
00:39 | 2026-01-29
29/01/2026 12:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي اتفقت عليه دمشق وقوات سوريا الديمقراطية؟
Lebanon 24
ما الذي اتفقت عليه دمشق وقوات سوريا الديمقراطية؟
00:36 | 2026-01-29
29/01/2026 12:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:12 | 2026-01-29
مسؤول أميركي يرفع وثائق حساسة على النسخة المجانية من ChatGPT
01:00 | 2026-01-29
المعارضة الفنزويلية تنتقد القيادة الانتقالية
00:45 | 2026-01-29
بعد الإطاحة بمادورو.. الجيش يعلن دعمه لرودريغيز وسط ضغوط دولية
00:39 | 2026-01-29
ما هي تكلفة قرار ترامب نشر قوات في المدن؟
00:36 | 2026-01-29
ما الذي اتفقت عليه دمشق وقوات سوريا الديمقراطية؟
00:30 | 2026-01-29
بدعم الحريديم.. نتنياهو ينجح في تمرير ميزانية 2026 مبدئياً
فيديو
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 08:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 08:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
29/01/2026 08:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24