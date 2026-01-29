الرئيس الأوكراني: معلومات استخباراتية تشير إلى هجوم روسي واسع

حذّر الرئيس الأوكراني ، ، من أن تقارير استخباراتية تشير إلى استعداد لتوجيه ما وصفها بأنها "ضربة عسكرية ضخمة" لأوكرانيا.



وكتب عبر حسابه بمنصة "إكس" تدوينة مرفقة بكلمة مرئية، قائلاً: "يستعد لشنّ ضربة عسكرية ضخمة جديدة، وتشير معلوماتنا الاستخباراتية إلى ذلك".



وأضاف: "على وأوروبا وكل شركائنا إدراك كيف يقوض ذلك مصداقية المفاوضات الدبلوماسية. كل ضربة روسية تفعل ذلك".



وشنّت روسيا غارات بطائرات مسيّرة وصاروخ على مدن أوكرانية، الليلة الماضية، ما أسفر عن قتل زوجين قرب العاصمة ، بعد يوم من قتل 5 أشخاص في هجوم على قطار ركاب، قبيل جولة جديدة من محادثات السلام المقرر عقدها في مطلع الأسبوع.



وندّد زيلينسكي بالهجوم على المبنى السكني وغارة أخرى بصواريخ قصيرة المدى على ما قال إنها منطقة سكنية خالية من الأهداف العسكرية في زابوريجيا بجنوبي البلاد.



Advertisement