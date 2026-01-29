تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الرئيس الأوكراني: معلومات استخباراتية تشير إلى هجوم روسي واسع

Lebanon 24
29-01-2026 | 00:00
الرئيس الأوكراني: معلومات استخباراتية تشير إلى هجوم روسي واسع
حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر اليوم الخميس، من أن تقارير استخباراتية تشير إلى استعداد روسيا لتوجيه ما وصفها بأنها "ضربة عسكرية ضخمة" لأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه بمنصة "إكس" تدوينة مرفقة بكلمة مرئية، قائلاً: "يستعد الروس لشنّ ضربة عسكرية ضخمة جديدة، وتشير معلوماتنا الاستخباراتية إلى ذلك". 

وأضاف: "على الولايات المتحدة وأوروبا وكل شركائنا إدراك كيف يقوض ذلك مصداقية المفاوضات الدبلوماسية. كل ضربة روسية تفعل ذلك".

وشنّت روسيا غارات بطائرات مسيّرة وصاروخ على مدن أوكرانية، الليلة الماضية، ما أسفر عن قتل زوجين قرب العاصمة كييف، بعد يوم من قتل 5 أشخاص في هجوم على قطار ركاب، قبيل جولة جديدة من محادثات السلام المقرر عقدها في مطلع الأسبوع.

وندّد زيلينسكي بالهجوم على المبنى السكني وغارة أخرى بصواريخ قصيرة المدى على ما قال إنها منطقة سكنية خالية من الأهداف العسكرية في زابوريجيا بجنوبي البلاد.
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: تقديرات استخباراتية بأن الرئيس السوري يخطط لعملية واسعة النطاق بدعم من الجيش التركي
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم واسع بالمسيّرات… وروسيا: الهدف مقر الرئيس بوتين
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: هجوم روسي واسع على العاصمة يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة الأوكرانية: هجوم روسي واسع على بنية الطاقة في البلاد وانقطاع الكهرباء في عدد من المقاطعات
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة

فجر اليوم الخميس

فولوديمير

دبلوماسي

زيلينسكي

أوكرانيا

أوروبا

