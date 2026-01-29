تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إيراني سابق يقرّ بسقوط آلاف الضحايا خلال الاحتجاجات الأخيرة

Lebanon 24
29-01-2026 | 00:20
A-
A+

مسؤول إيراني سابق يقرّ بسقوط آلاف الضحايا خلال الاحتجاجات الأخيرة
مسؤول إيراني سابق يقرّ بسقوط آلاف الضحايا خلال الاحتجاجات الأخيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقر رجل الدين الإيراني البارز السياسي الإصلاحي محمد علي أبطحي، بمقتل الآلاف خلال يومين من احتجاجات شهدتها إيران، على مدار الأسابيع الماضية.

وقال أبطحي، وهو مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد خاتمي، في تدوينة عبر منصة "إكس": "اتصلتُ بالإنترنت بشكل متقطع الليلة عبر كاسر الحجب. كنت أرتجف. قُتل آلاف الإيرانيين! آلاف!. قُتل آلاف الإيرانيين في ليلتين فقط!".

وأضاف أبطحي: "هذا ليس من حقك يا وطن! لا أدري إن كان وجودنا هذا في الفضاء الافتراضي شبه المغلق سيستمر أم لا! أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا!".

بالتزامن مع ذلك، أفاد "إيران إنترناشيونال" المعارض بأن قوات الأمن الإيرانية قامت بقتل 34 شخصًا من أبناء قبيلة "القشقائي"، خلال يومَيْ 8 و9 كانون الثاني الجاري.

وتتوافق تلك الأنباء مع تقارير سابقة تحدثت عن مقتل عشرات الآلاف في الأيام الأولى من الاحتجاجات، وسط حملة تعتيم متعمدة من جانب النظام، حيث أفاد الموقع المعارض بأنه حصل على معلومات تفيد بمقتل أكثر من 36 ألف شخص خلال الاحتجاجات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول إيراني: أكثر من 5 آلاف قتيل في الاحتجاجات الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: إيران تُحمّل ترامب مسؤولية التسبب في وقوع ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: مقتل 35 إيرانيا على الأقل خلال الاحتجاجات الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الصحة الإيرانية لـ"نيويورك تايمز": زهاء 3000 قتيل خلال الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب الرئيس

محمد خاتمي

قوات الأمن

الإيرانية

مدير مكتب

الإيراني

محمد ع

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:12 | 2026-01-29
Lebanon24
01:00 | 2026-01-29
Lebanon24
00:45 | 2026-01-29
Lebanon24
00:39 | 2026-01-29
Lebanon24
00:36 | 2026-01-29
Lebanon24
00:30 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24