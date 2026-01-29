ما الذي اتفقت عليه دمشق وقوات سوريا الديمقراطية؟

عقد قائد قوات الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي ومسؤولون في ما يسمى بـ "الإدارة الذاتية الكردية" شمال شرق سوريا، جولة تفاوض جديدة مع الحكومة في العاصمة دمشق قبل يومين، حيث تم التوافق على عدد من من بينها العمل على دمج المؤسسات في مناطق الرقة ودير الزور وغيرها بالدولة.



فما هي التفاصيل التي تم التوافق عليها بين الجانبين؟

في السياق، نفى مسؤولون أكراد من "قسد" و"الإدارة الذاتية" الوصول لاتفاقٍ يقضي بدخول العام إلى المناطق ذات الأغلبية الكردية، مؤكدين أن الجانب الكردي سلّم الحكومة قائمة بأسماء شخصياتٍ ستتولى مناصب سيادية في الدولة لتشغل منصب نائب والداخلية والدفاع، علاوة على قائمة بأسماء مرشّحين لمنصب محافظ الحسكة.



ووفق معلومات "العربية.نت/الحدث.نت"، فقد كان اجتماع دمشق الأخير بين الحكومة ووفد "قسد" الذي ترأّسه عبدي مع إلهام أحمد مسؤولة الشؤون الخارجية في "الإدارة الذاتية"، "إيجابياً"، حيث اتفق الطرفان على العمل على وقفٍ دائم لإطلاق النار وهو ما أدى لوقف الاشتباكات بين "قسد" والجيش في محيط محافظة الحسكة ومدينة "عين العرب".



ضم الأسايش

كما اتفقت دمشق و"قسد" وفق المعلومات، على ضمّ "الأسايش" التي تعتبر بمثابة قوى الأمن الداخلي في قسد، بمنطقتي الحسكة وعين العرب إلى ، بحيث تصبح جزءاً من الأمن العام مع مراعاة تمركز العناصر الأكراد في المناطق الكردية والعناصر العرب في المناطق العربية.



كذلك اتفق الجانبان على استمرار النقاش بشأن عودة المهجرين الأكراد إلى مدنهم وتحديد نسبة الموارد المالية من عائدات النفط لمحافظة الحسكة وعين العرب، وتقدّيم الجانب الكردي قائمة بأسماء مرشحي مجلس الشعب لاحقاً مع وضع آلية زمنية لتطبيق مرسوم أصدره الرئيس السوري أحمد هذا الشهر ويتعلق بالاعتراف باللغة الكردية ومنح الأكراد حقوق ثقافية ولغوية ومنح الجنسية للمجردين منهم مع تصحيح الضرر الذي لُحق بهم بعد إحصاء 1962.

وبحسب المعلومات فقد عُقِدت جولة التفاوض برعاية أميركية وفرنسية لتطبيق اتفاق 18 يناير "بطرق سلمية" وتجنّب المواجهات العسكرية بين الجانبين لفتح الطريق أمام تطبيق اتفاق يناير ومرسوم الشرع الأخير حول الحقوق الكردية.



ماذا عن معبر سيمالكا والقامشلي؟

أما في ما يتعلق بتسليم معبر سيمالكا الذي يربط بين سوريا وإقليم كردستان العراق للحكومة السورية، فقد نفى مسؤول كردي ذلك وقال إن "المعبر يتبع لمحافظة الحسكة وسيتم مناقشة هذه المسألة لاحقاً بعد تسمية المحافظ" إلى جانب مسائل أخرى تتعلق بمعبر القامشلي مع نصيبين وكيفية تشغيل مطار القامشلي الدولي.



وفيما يتعلق بمسألة الدمج العسكري لقوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش، فأشار المسؤول الكردي ل "العربية.نت/الحدث.نت" إلى أن "هناك محاولات ونقاشات بشأن تحويل قسد إلى جهاز أمني لمكافحة الإرهاب، لكن لم تصل بعد إلى نتيجة نهائية، وهناك وساطات دولية بهذا الشأن".



علماً أن دمج "قسد" كان أحد أكبر التحديات أمام دمشق، مع تمسك عبدي سابقاً بدمجها ككتلة واحدة لا أفراد. لكنه وافق أخيراً على الدمج الفردي وفق اتفاق يناير.



يذكر أن اتفاق يناير كان جاء بعد قرابة عام من اتفاق العاشر من مارس الشهير الذي تبادلت دمشق و"قسد" الاتهامات حوله بشأن المماطلة في تنفيذ بنوده. إذ اتفق الطرفان يوم السبت الماضي على تمديد وقف إطلاق النار حتى الثامن من فبراير المقبل.



فيما تواصل بذل جهود دبلوماسية مكثفة لإرساء وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي بين قسد، التي كانت سابقا الحليف لواشنطن في سوريا، والشرع، الحليف الجديد للولايات المتحدة.