تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

محلل إيراني يحذر: الحرب الأخيرة مجرد مقدمة لصراع أوسع مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
29-01-2026 | 01:36
A-
A+
محلل إيراني يحذر: الحرب الأخيرة مجرد مقدمة لصراع أوسع مع الولايات المتحدة
محلل إيراني يحذر: الحرب الأخيرة مجرد مقدمة لصراع أوسع مع الولايات المتحدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر المفكر والمحلل السياسي الإصلاحي الإيراني أحمد زيد آبادي، الخميس، من تصعيد خطير محتمل في المواجهة مع إيران، مشيرًا إلى أن بعض الدوائر في الولايات المتحدة قد تطرح في أسوأ السيناريوهات خيار استخدام السلاح النووي كحل أخير لإسقاط النظام الإيراني.

وقال زيد آبادي، في تدوينة نشرها على قناته في تطبيق تلغرام، إن الحرب التي استمرت 12 يومًا لم تكن سوى "مقدمة لبرنامج واسع ومعقد لمواجهة الجمهورية الإسلامية"، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة ستكون أكثر تعقيدًا وأشد كلفة وخسارة.

وأضاف أنه في حال فشَل هذه المواجهات في تحقيق النتائج التي يسعى إليها سياسيون أمريكيون، مثل: السيناتور الجمهوري تيد كروز، فإنه لا يستبعد أن يتم طرح استخدام القنبلة النووية كخيار أخير، محذرًا من أن هذا الطرح قد يلقى دعمًا وتشجيعًا من بعض أطراف المعارضة الإيرانية في الخارج.
وأوضح زيد آبادي أنه "شارك بعد الحرب الأخيرة في اجتماع ضم شخصيات من تيارات سياسية مختلفة بدعوة من نائب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية مهدي سنائي، حيث عبّر خلاله عن اعتقاده بأن استمرار السياسات الحالية قد يقود البلاد إلى سيناريو بالغ الخطورة يتمثل في تآكل قدرات الدولة وظهور جماعات مسلحة وشبه عسكرية، بما يهدد الأمن الداخلي ويفتح الباب أمام فوضى واسعة.

وأشار إلى أن الضغوط الأمريكية تتصاعد بشكل تدريجي، بدءًا من العقوبات الاقتصادية القاسية، مرورًا بالهجوم العسكري والحصار البحري، وصولًا إلى طرح فكرة تسليح جماعات معارضة مسلحة، معتبرًا أن هذا المسار قد ينتهي في أسوأ حالاته بالتهديد باستخدام أسلحة نووية ضد المدن الإيرانية.

وانتقد زيد آبادي ما وصفه بـ"تواطؤ بعض أطراف المعارضة في الخارج" مع هذا التوجه، مؤكدًا أنهم انتقلوا من رفض العقوبات إلى دعمها، ثم من معارضة الحرب إلى المطالبة بها، وقد يصل الأمر – بحسب تعبيره – إلى تبرير حرب داخلية دامية أو حتى استخدام السلاح النووي ضد بلدهم.

وختم زيد آبادي تحذيره بالقول: "كل جرح في هذا العالم قابل للشفاء، إلا جرح ضياع الوطن أمام أعين أبنائه"، معربًا عن أمله في ألا تصل الأمور إلى هذا المستوى من الكارثة. (ارم نيوز)

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب اتفق مع نتنياهو على فتح معبر رفح بمجرد عودته من الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": رئيس أركان إسرائيل يدعو للتنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة تحسبا لهجوم إيراني
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: وضعنا الدفاعي جيّد مقارنة مع الحرب الأخيرة وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذناها
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو: الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان محادثات بشأن الحرب مع أوكرانيا في ميامي نهاية الأسبوع الجاري
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

نائب الرئيس

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

الجمهوري

المعارضة

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-01-29
Lebanon24
03:52 | 2026-01-29
Lebanon24
03:51 | 2026-01-29
Lebanon24
03:30 | 2026-01-29
Lebanon24
03:22 | 2026-01-29
Lebanon24
03:22 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24