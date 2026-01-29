خلاف إسرائيلي-مصري حول معبر رفح وسط تحركات إنسانية عاجلة

كشفت هيئة البث عن خلافات بين والقاهرة بشأن عدد الداخلين والمغادرين لغزة عبر معبر ، المرجح افتتاحه ، في وقت أعلن محافظ شمال خالد مجاور استعداد مصر لدخول المساعدات واستقبال المصابين من عبر المعبر.



وأوضحت الهيئة، أمس الأربعاء، أن تريد أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، مضيفة أن المصريين يصرون على نسبة متساوية ويخشون من محاولة لتشجيع الهجرة من غزة.



في السياق ذاته، قال محافظ شمال سيناء في تصريحات نقلتها التلفزيون المصري، مساء الأربعاء، إن المحافظة التي يقع الجانب المصري من المعبر تحت سلطتها، جاهزة لكل السيناريوهات المحتملة.



وأكد مجاور، أن غرفة إدارة الأزمة تضع السيناريوهات المحتملة استعدادا لفتح المعبر، بما فيها إدخال المساعدات عندما تسمح التطورات.



وقال مجاور "هناك زخم كبير والأمور تسير في المسار الذي نتمناه"، مضيفا أن محافظة شمال سيناء "مستعدة ليس من الآن ولكن من قبل ذلك لافتتاح المعبر وتنسق مع غرفة الأزمة في التي تضم كل قطاعات وأجهزة الدولة، ولديها كل السيناريوهات".



وأضاف المسؤول المصري: "جاهزون بنسبة 100% لدخول المساعدات واستقبال المصابين من قطاع غزة". (الجزيرة)

