اصطدام سيارة بمقر عالمي لليهودية في نيويورك يثير استنكار المسؤولين والمجتمع

أطلقت الشرطة في تحقيقا في جريمة كراهية، عقب اصطدام سيارة بالمقر العالمي لحركة "حاباد لوبافيتش" مساء يوم الأربعاء.



وقالت الشرطة إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، ووقع قرابة الساعة الثامنة وست وأربعين دقيقة مساء داخل مبنى يقع في منطقة كراون هايتس في .



وقالت مفوضة شرطة مدينة ، جيسيكا تيش، إن عناصر الشرطة كانوا متمركزين داخل المبنى عندما سمعوا جلبة عند المدخل .



وأضافت خلال مؤتمر صحافي أن الضباط، لدى استجابتهم، لاحظوا مركبة تصطدم بالباب الخلفي للمبنى، ثم تعود إلى الوراء لتصطدم بالباب ذاته مرة ثانية.



وأوضحت تيش أن عناصر الشرطة أمروا السائق فورا بالخروج من المركبة، وقاموا بتوقيفه في المكان، مشيرة إلى أن هويته لم تعلن على الفور.



وحركة "حاباد لوبافيتش" هي منظمة حسيدية أرثوذكسية، ويستقطب مبناها في مدينة نيويورك آلاف الزوار سنويا، من بينهم طلاب دوليون وقادة دينيون، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".



وأدان عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، الحادث، واصفا إياه بانه مقلق للغاية.



وقال في بيان إن معاداة السامية لا مكان لها في المدينة، وأن أي أعمال عنف أو ترهيب تستهدف في نيويورك تعد أمرا غير مقبول.



وأعربت رابطة مكافحة التشهير في نيويورك ونيوجيرسي عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتعلقة بالحادث، مثمنة استجابة أجهزة إنفاذ القانون وتعاملها مع الواقعة.



وقالت الرابطة أن المبنى المستهدف لا يعد مجرد كنيس، بل يمثل أيضا المقر العالمي لموقع "حاباد.أورغ"، ويشكل رمزا محبوبا لليهودية في مختلف أنحاء العالم. (روسيا اليوم)

