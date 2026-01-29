تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تل أبيب تلوّح بعملية عسكرية واسعة في غزة بعد فتح معبر رفح

Lebanon 24
29-01-2026 | 03:10
تل أبيب تلوّح بعملية عسكرية واسعة في غزة بعد فتح معبر رفح
تل أبيب تلوّح بعملية عسكرية واسعة في غزة بعد فتح معبر رفح photos 0
قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل تتأهب لاستئناف الحرب في قطاع غزة، تزامنًا مع الإعلان عن فتح معبر رفح المتوقع، الأحد المقبل، وانتهازًا لخلو القطاع من رهائن إسرائيليين في سابقة هى الأولى من نوعها منذ عام 2014

وكشفت "قناة 14" العبرية المحسوبة على اليمين المتطرف أن رئيس الأركان إيال زامير وافق مؤخرًا على خطة القيادة الجنوبية، الرامية إلى هزيمة حركة حماس، والتي من المتوقع في إطارها تنفيذ هجوم واسع النطاق، مع التركيز على المناطق التي لم تعمل فيها القوات الإسرائيلية بعد، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي.

وتوازيًا مع الخطة، طرحت المؤسسة الأمنية في تل أبيب 3 خيارات رئيسة لمواصلة المواجهة في قطاع غزة. تمثَّل الخيار الأول في إبرام اتفاق سياسي، يتم بموجبه حل حركة حماس.

وتشير تقديرات في إسرائيل إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد تحديد مهلة واضحة لهذه الخطوة، التي تقدرها إسرائيل بنحو شهرين.

وتضمن الخيار الثاني عملية عسكرية محدودة، تهدف إلى ممارسة الضغط على حركة حماس وإجبارها على الاستسلام، دون الدخول في تسوية شاملة لقطاع غزة في هذه المرحلة.

وينص الخيار الثالث على اتخاذ قرار بعملية عسكرية شاملة، تفضي إلى احتلال قطاع غزة، يليها سيطرة عسكرية أو دولية على الحياة المدنية في القطاع.

وفي إسرائيل، تشير التقديرات إلى أنه حتى في حال اختيار حل دولي، سيتم أولًا تشكيل حكومة عسكرية، ولو لفترة وجيزة.

وكانت خلافات نشأت بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئاسة الأركان حول تحديد الخطوة الأولى في الخيارات العسكرية، واستجاب رئيس الأركان إيال زامير في نهاية المطاف لموقف الوزير، الرامي إلى تفعيل الخيار العسكري، لا سيما في ظل خلو القطاع من رهائن إسرائيليين وغياب القيود المفروضة في السابق على توسيع عمل إسرائيل عسكريًا في القطاع. (ارم نيوز)
