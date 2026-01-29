تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حريق ضخم يلتهم منازل سكنية بالقاهرة

Lebanon 24
29-01-2026 | 03:12
A-
A+
حريق ضخم يلتهم منازل سكنية بالقاهرة
حريق ضخم يلتهم منازل سكنية بالقاهرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اندلع حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس داخل مساكن بمنطقة "منشية الزرايب" التابعة لحي منشأة ناصر غرب العاصمة المصرية القاهرة، ما أدى إلى حالة استنفار أمني واسع، عقب امتداد النيران إلى عدد من المنازل المجاورة.
وبحسب المعلومات الأولية، تلقت السلطات المصرية بلاغاً يفيد باندلاع حريق هائل داخل أحد المنازل بالمنطقة، قبل أن تمتد ألسنة اللهب بسرعة إلى ثلاثة منازل أخرى، في ظل طبيعة المباني المتلاصقة.

تصاعد كثيف للدخان
وأسفر الحريق عن تصاعد كثيف للدخان غطّى سماء المنطقة، خاصة في محيط جبل المقطم، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة ب10 سيارات إطفاء، إلى جانب سيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث جرى فرض طوق أمني مشدد حول محيط الحريق.

كما تم فصل إمدادات الغاز والكهرباء عن المنطقة كإجراء احترازي، منعاً لوقوع أي تداعيات إضافية.

ميدانياً، تابع محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، أعمال الإطفاء وإخماد النيران، موجهاً بضرورة محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى باقي العقارات السكني
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور.. حريق يلتهم خيم النازحين في زحلة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق هائل يلتهم شركة خليفة في المعمارية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير يلتهم كروم الزيتون بين باريش ومعروب
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل سكنية شرقي حي التفاح شرق غزة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24

العاصمة المصرية القاهرة

الدكتور إبراهيم

إبراهيم صابر

صباح اليوم

جبل المقطم

منشأة ناصر

القاهرة

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-01-29
Lebanon24
06:11 | 2026-01-29
Lebanon24
06:00 | 2026-01-29
Lebanon24
05:50 | 2026-01-29
Lebanon24
05:19 | 2026-01-29
Lebanon24
05:19 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24