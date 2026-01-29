تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
حريق ضخم يلتهم منازل سكنية بالقاهرة
Lebanon 24
29-01-2026
|
03:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلع حريق ضخم في الساعات الأولى من
صباح اليوم
الخميس داخل مساكن بمنطقة "منشية الزرايب" التابعة لحي
منشأة ناصر
غرب
العاصمة المصرية القاهرة
، ما أدى إلى حالة استنفار أمني واسع، عقب امتداد النيران إلى عدد من المنازل المجاورة.
وبحسب المعلومات الأولية، تلقت السلطات
المصرية
بلاغاً يفيد باندلاع حريق هائل داخل أحد المنازل بالمنطقة، قبل أن تمتد ألسنة اللهب بسرعة إلى ثلاثة منازل أخرى، في ظل طبيعة المباني المتلاصقة.
تصاعد كثيف للدخان
وأسفر الحريق عن تصاعد كثيف للدخان غطّى سماء المنطقة، خاصة في محيط
جبل المقطم
، ما أثار حالة من القلق بين السكان.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة ب10 سيارات إطفاء، إلى جانب سيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث جرى فرض طوق أمني مشدد حول محيط الحريق.
كما تم فصل إمدادات
الغاز
والكهرباء عن المنطقة كإجراء احترازي، منعاً لوقوع أي تداعيات إضافية.
ميدانياً، تابع محافظ
القاهرة
،
الدكتور إبراهيم
صابر
، أعمال الإطفاء وإخماد النيران، موجهاً بضرورة محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى باقي العقارات السكني
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور.. حريق يلتهم خيم النازحين في زحلة
Lebanon 24
بالصور.. حريق يلتهم خيم النازحين في زحلة
29/01/2026 13:40:12
29/01/2026 13:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق هائل يلتهم شركة خليفة في المعمارية
Lebanon 24
حريق هائل يلتهم شركة خليفة في المعمارية
29/01/2026 13:40:12
29/01/2026 13:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير يلتهم كروم الزيتون بين باريش ومعروب
Lebanon 24
حريق كبير يلتهم كروم الزيتون بين باريش ومعروب
29/01/2026 13:40:12
29/01/2026 13:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل سكنية شرقي حي التفاح شرق غزة
Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل سكنية شرقي حي التفاح شرق غزة
29/01/2026 13:40:12
29/01/2026 13:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصمة المصرية القاهرة
الدكتور إبراهيم
إبراهيم صابر
صباح اليوم
جبل المقطم
منشأة ناصر
القاهرة
المصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
من طهران إلى جنوب لبنان.. خطوط المعركة رُسمت
Lebanon 24
من طهران إلى جنوب لبنان.. خطوط المعركة رُسمت
06:30 | 2026-01-29
29/01/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الإمارات يصل موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين
Lebanon 24
رئيس الإمارات يصل موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين
06:11 | 2026-01-29
29/01/2026 06:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن العودة الى الحوار بين اميركا وايران؟
Lebanon 24
هل يمكن العودة الى الحوار بين اميركا وايران؟
06:00 | 2026-01-29
29/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيسكوف: استخدام القوة ضد إيران يجرّ إلى الفوضى
Lebanon 24
بيسكوف: استخدام القوة ضد إيران يجرّ إلى الفوضى
05:50 | 2026-01-29
29/01/2026 05:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تتحضر للمواجهة بهذه الطائرات.. ما هي قدراتها؟
Lebanon 24
إيران تتحضر للمواجهة بهذه الطائرات.. ما هي قدراتها؟
05:19 | 2026-01-29
29/01/2026 05:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
14:01 | 2026-01-28
28/01/2026 02:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
15:15 | 2026-01-28
28/01/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2026-01-29
من طهران إلى جنوب لبنان.. خطوط المعركة رُسمت
06:11 | 2026-01-29
رئيس الإمارات يصل موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين
06:00 | 2026-01-29
هل يمكن العودة الى الحوار بين اميركا وايران؟
05:50 | 2026-01-29
بيسكوف: استخدام القوة ضد إيران يجرّ إلى الفوضى
05:19 | 2026-01-29
إيران تتحضر للمواجهة بهذه الطائرات.. ما هي قدراتها؟
05:19 | 2026-01-29
اشتباكات تيغراي تعود.. الجيش يواجه قوات الإقليم والرحلات تُعلَّق
فيديو
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
Lebanon 24
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
03:01 | 2026-01-29
29/01/2026 13:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
29/01/2026 13:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 13:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24