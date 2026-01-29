حريق ضخم يلتهم منازل سكنية بالقاهرة

اندلع حريق ضخم في الساعات الأولى من الخميس داخل مساكن بمنطقة "منشية الزرايب" التابعة لحي غرب ، ما أدى إلى حالة استنفار أمني واسع، عقب امتداد النيران إلى عدد من المنازل المجاورة.

وبحسب المعلومات الأولية، تلقت السلطات بلاغاً يفيد باندلاع حريق هائل داخل أحد المنازل بالمنطقة، قبل أن تمتد ألسنة اللهب بسرعة إلى ثلاثة منازل أخرى، في ظل طبيعة المباني المتلاصقة.



تصاعد كثيف للدخان

وأسفر الحريق عن تصاعد كثيف للدخان غطّى سماء المنطقة، خاصة في محيط ، ما أثار حالة من القلق بين السكان.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة ب10 سيارات إطفاء، إلى جانب سيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث جرى فرض طوق أمني مشدد حول محيط الحريق.



كما تم فصل إمدادات والكهرباء عن المنطقة كإجراء احترازي، منعاً لوقوع أي تداعيات إضافية.



ميدانياً، تابع محافظ ، ، أعمال الإطفاء وإخماد النيران، موجهاً بضرورة محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى باقي العقارات السكني