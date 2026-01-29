تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هل يُربك سلاح الظل الأميركي دفاعات إيران؟ تقرير يكشف

Lebanon 24
29-01-2026 | 07:00
A-
A+
هل يُربك سلاح الظل الأميركي دفاعات إيران؟ تقرير يكشف
هل يُربك سلاح الظل الأميركي دفاعات إيران؟ تقرير يكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب موقع "سكاي نيوز عربية": في لحظة بدت أقرب إلى مشهد من أفلام الخيال السياسي والعسكري، فجّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بكشفه عن امتلاك واشنطن سلاحًا سريًا جديدًا أطلق عليه اسم "المربك"، زاعمًا أنه كان كلمة السر في واحدة من أخطر العمليات الأميركية خارج الحدود.


رواية ترامب، التي نُشرت في مقابلة حصرية مع صحيفة "نيويورك بوست"، لم تقتصر على استعراض التفوق العسكري الأميركي، بل فتحت باب التساؤلات بشأن طبيعة هذا السلاح الغامض وحدود استخدامه وما إذا كان يمثل تحولًا نوعيًا في مفهوم الحروب الحديثة.

بحسب ترامب، لم تكن العملية التي انتهت بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته مجرد اقتحام عسكري تقليدي، بل نموذجًا لحرب تُحسم قبل أن تبدأ.

فالقوات الفنزويلية، رغم استعدادها الكامل وإشهارها لصواريخ روسية وصينية الصنع، وجدت نفسها فجأة عاجزة عن الرد، بعدما تعطلت أنظمة الرادار والدفاع الجوي بشكل كامل، حيث وصف ترامب المشهد بلغة صادمة "ضغطوا الأزرار.. ولم يحدث شيء"، في إشارة إلى شلل تام أصاب مفاصل القوة العسكرية الفنزويلية في لحظات حاسمة.

وتزداد خطورة الرواية مع الشهادات التي نقلتها الصحيفة عن أحد الحراس السابقين لمادورو، والذي تحدث عن توقف مفاجئ للرادارات، وظهور طائرات مسيرة في السماء دون سابق إنذار، قبل أن يشعر هو وزملاؤه بآثار جسدية عنيفة تمثلت في نزيف من الأنف ودوار حاد وقيء دموي وكأن موجة غير مرئية اجتاحت المكان.

هذه الشهادة دفعت البعض للربط بين "المربك" وما يُعرف بـ"متلازمة هافانا"، التي حيرت أجهزة الاستخبارات لسنوات، وأُرجعت إلى استخدام محتمل لأسلحة طاقة موجهة أو موجات صوتية عالية الكثافة.

ولا يقتصر الجدل حول سلاح "المربك" على ما جرى في فنزويلا فقط، بل يمتد ليشمل سيناريوهات صراع أكثر حساسية على الساحة الدولية، وعلى رأسها احتمالات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي هذا الإطار، يرى اللواء أركان حرب سمير فرج في حديثه لـموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذا النوع من الأسلحة الصامتة يمنح واشنطن قدرة استثنائية على حسم أي مواجهة محتملة منذ لحظاتها الأولى، عبر شل منظومات الدفاع الجوي وأنظمة القيادة والسيطرة لدى الخصم قبل دخول الطائرات أو الصواريخ إلى خط الاشتباك.

ويؤكد أن الرهان الأميركي لم يعد قائمًا على القوة النارية وحدها، بل على تفريغ سلاح الخصم من فعاليته بالكامل، وهو ما يجعل الحرب الإلكترونية سلاح العصر في الصراعات الحديثة، وأداة حاسمة قد تحدد شكل المواجهات المقبلة دون إنذار مسبق.
تحليل طبيعة "سلاح ترامب السري"

ويكشف اللواء سمير فرج أن ما جرى في فنزويلا، وفق الأعراض والشهادات المتداولة، يمكن تفسيره في إطار 3 اتجاهات تكنولوجية معروفة ضمن ما يُسمى بالأسلحة "غير الفتاكة"، لكنها شديدة التأثير، الاتجاه الأول يتمثل في الأسلحة فوق الصوتية وتحت الصوتية، التي تعتمد على موجات منخفضة التردد قادرة على إحداث اضطراب حاد في الجسم البشري، عبر التسبب في رنين للأعضاء الداخلية، ما يؤدي إلى ارتباك شديد ونزيف من الأنف، وقد يصل في بعض الحالات إلى تمزقات داخلية أو تلف بالمخ، إذ يشير فرج إلى أن خطورة هذه الموجات تكمن في قدرتها على اختراق العوائق وإصابة الأفراد دون رؤيتها أو سماعها بوضوح.

أما الاتجاه الثاني، فيتعلق بـأسلحة "الميكروويف" عالية التردد، وهي تقنيات معروفة تؤثر في الإنسان والمعدات في آن واحد، إذ يمكنها إرباك الأفراد والتسبب في حروق متفاوتة، إلى جانب تعطيل الأنظمة الإلكترونية والرادارات.

ويؤكد فرج أن تعطل الدفاعات الجوية في محيط القصر الرئاسي الفنزويلي يعزز فرضية استخدام هذا النوع من السلاح، الذي سبق استخدامه بشكل محدود في تفريق مظاهرات بعدة دول قبل أن يُثار جدل حقوقي حوله.

ويتمثل الاتجاه الثالث في سلاح "النبضة الكهرومغناطيسية"، القادر على شل الإلكترونيات والتأثير على الجهاز العصبي للإنسان، مسببًا صداعًا حادًا، وذعرًا، وتشوشًا كاملًا.

وشدد فرج على أن هذه التقنيات موجودة بالفعل في نماذج متقدمة، ويبقى السؤال الأهم هو مدى تطويرها بما يسمح باستخدامها ميدانيًا في عمليات خاطفة كالتي جرى الحديث عنها.

ورغم ما تمنحه هذه الأسلحة "الصامتة" من تفوق نوعي، يؤكد فرج أن إسقاط سيناريو فنزويلا على إيران يظل أمرًا غير دقيق من الناحية العسكرية والاستراتيجية، فإيران، على عكس فنزويلا، تمتلك عمقًا جغرافيًا واسعًا وطبيعة تضاريس معقدة، كما أن القدرات العسكرية الإيرانية أكثر تنوعًا، خاصة في مجال الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية، والاعتماد على شبكات متعددة الطبقات تقلل من فرص الشلل الكامل في ضربة واحدة.

ويشير فرج إلى أن طهران استفادت بشكل مباشر من تجربتها الأخيرة خلال حرب الأيام الـ12 مع إسرائيل، حيث أعادت تقييم نقاط الضعف في منظوماتها الدفاعية، وبدأت في تطوير آليات بديلة للقيادة والسيطرة، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة سيناريوهات الهجوم الإلكتروني والتشويش.

وأضاف أن أي مواجهة مقبلة ستدار في ظل استعداد إيراني غير مسبق، وخطط مضادة تهدف إلى امتصاص الضربة الأولى والرد عليها، وأخيرًا، فإن نجاح الولايات المتحدة في استخدام هذه الأسلحة أمام إيران سيظل مرهونًا بعوامل أعقد بكثير من مجرد التفوق التكنولوجي، ما يجعل أي صدام محتمل أكثر تعقيدًا وطولًا وكلفة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
خطط أميركية لتصعيد محتمل ضد إيران...تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل حان الوقت لتقسيم اليمن؟.. تقرير أميركي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي قوة ترامب "الضاربة" بوجه إيران؟ تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

نيويورك

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:47 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:21 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:47 | 2026-01-29
Lebanon24
08:21 | 2026-01-29
Lebanon24
08:12 | 2026-01-29
Lebanon24
08:00 | 2026-01-29
Lebanon24
07:34 | 2026-01-29
Lebanon24
07:10 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24