تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلال لقائه بوتين.. لماذا تذكّر الشرع الجنرال الأبيض

Lebanon 24
29-01-2026 | 03:51
A-
A+
خلال لقائه بوتين.. لماذا تذكّر الشرع الجنرال الأبيض
خلال لقائه بوتين.. لماذا تذكّر الشرع الجنرال الأبيض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ذكّره الرئيس السوري أحمد الشرع بانتصار روسيا خلال الحرب العالمية الثانية، مستذكراً "الجنرال الأبيض" أو الثلوج وحال الطقس الذي لعب حينها دوراً مساعداً في انتصار الروس على الألمان.
وقال الشرع ممازحاً بوتين: وأنا آت من المطار إلى الكرملين رأيت كميات كبيرة من الثلوج فتذكرت كم من الحملات العسكرية حاولت الوصول إلى موسكو لكنها فشلت بفضل بسالة الجنود الروس والطبيعة والثلوج التي ساعدت كثيراً أيضاً في الدفاع عن أرضهم".

كما أوضح أن 13 زيارة حصلت بين البلدين، منذ سقوط النظام السابق، معرباً عن أمله بتعزيز التواصل بين الجانبين.

في حين أكد الرئيس الروسي دعم بلاده جهود الشرع في استعادة وحدة أراضي سوريا.
كما أثنى بوتين في ثاني لقاء بينهما عقب إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، على جهود الشرع من أجل ضمان وحدة الأراضي السورية، بعد بسط الجيش السوري سيطرته على مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد، كانت تحت سيطرة المقاتلين الأكراد الذين انسحبوا منها على وقع تصعيد عسكري.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الكرملين للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد خلال لقائه المبعوث الأميركي توم براك وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع يشكر بوتين على مساعدته في تحقيق استقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الشرع إلى روسيا لإجراء مُحادثات ثنائيّة مع بوتين
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

الجيش السوري

بشار الأسد

السورية

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-01-29
Lebanon24
06:11 | 2026-01-29
Lebanon24
06:00 | 2026-01-29
Lebanon24
05:50 | 2026-01-29
Lebanon24
05:19 | 2026-01-29
Lebanon24
05:19 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24