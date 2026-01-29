خلال لقائه بوتين.. لماذا تذكّر الشرع الجنرال الأبيض

خلال لقائه في ، ذكّره الرئيس السوري أحمد بانتصار خلال الحرب العالمية الثانية، مستذكراً "الجنرال الأبيض" أو الثلوج وحال الطقس الذي لعب حينها دوراً مساعداً في انتصار على الألمان.

وقال الشرع ممازحاً : وأنا آت من إلى الكرملين رأيت كميات كبيرة من الثلوج فتذكرت كم من الحملات العسكرية حاولت الوصول إلى موسكو لكنها فشلت بفضل بسالة الجنود الروس والطبيعة والثلوج التي ساعدت كثيراً أيضاً في الدفاع عن أرضهم".



كما أوضح أن 13 زيارة حصلت بين البلدين، منذ سقوط النظام السابق، معرباً عن أمله بتعزيز التواصل بين الجانبين.



في حين أكد دعم بلاده جهود الشرع في استعادة وحدة أراضي .

كما أثنى بوتين في ثاني لقاء بينهما عقب إطاحة الرئيس السابق ، على جهود الشرع من أجل ضمان وحدة الأراضي ، بعد بسط سيطرته على مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد، كانت تحت سيطرة المقاتلين الأكراد الذين انسحبوا منها على وقع تصعيد عسكري.



