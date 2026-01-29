إلغاء رحلات الخطوط الإثيوبية إلى تيغراي بسبب تصاعد التوتر

قال مسؤول في لرويترز إن الشركة ألغت الرحلات إلى منطقة تيغراي بشمال البلاد اليوم الخميس، وسط تصاعد التوتر بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية.



وذكر المسؤول لرويترز: "اعتبارا ، جرى إلغاء جميع الرحلات الجوية"، دون أن يذكر سبب الإلغاء.



وفي وقت سابق من تشرين الأول الماضي، اتهمت إريتريا وفصيلا في "جبهة تحرير تيغراي" التي هيمنت على الحياة السياسية في أديس أبابا لنحو 30 عامًا، بالاستعداد "بشكل ناشط" لشنّ حرب عليها.



واتهمت الخارجية في رسالة موجهة إلى ، أسمرة و"فصيلا متشددا من جبهة تحرير تيغراي" بـ"تمويل وتعبئة وقيادة" مجموعات مسلحة خصوصا في ولاية أمهرة حيث يواجه الجيش الإثيوبي تمردا مسلحا منذ أعوام.



