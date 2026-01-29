مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو إلى الالتزام بالمواعيد الدستورية في تعيين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

دعا ، الجميع الى الحفاظ على سير العملية وفق الأطر الدستورية لمنع أي تدخل خارجي، كما دعا جميع الأحزاب والقوى السياسية لعدم خرق المواعيد الدستورية في تعيين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

