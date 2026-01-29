تحسباً لتداعيات إقليمية: تركيا تستعد لتشديد أمن الحدود مع إيران

تعتزم اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن على حدودها في حال هاجمت بشكل يؤدي إلى "سقوط النظام" في ، بحسب ما أفاد مسؤول الخميس.وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه: "إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران وسقط النظام، تخطط تركيا لاتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن الحدود".ويتشارك البلدان حدودا يتجاوز طولها 500 كيلومتر، وبنت جدارا على نحو 380 كيلومترا منها. لكن المسؤول اعتبر ذلك "غير كافٍ". (ارم نيوز)