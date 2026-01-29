تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تصعيد جوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا وسط تعثر المسار الدبلوماسي
Lebanon 24
29-01-2026
|
04:37
قُتل 3 أشخاص وأصيب آخر، فجر الخميس، في هجوم روسي ليلي بطائرات مسيَّرة بجنوبي
أوكرانيا
، في حين أقر
وزير الخارجية
الأمريكي ماركو روبيو بصعوبة المحادثات التي ترعاها
الولايات المتحدة
لإنهاء الحرب.
وأوضح حاكم منطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، أن الغارات الروسية قتلت امرأتين ورجلا وأصابت آخر بجروح، ودمرت منازل وتسببت في اندلاع حرائق.
وأفادت السلطات الأوكرانية بأن غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من أوكرانيا، يومي الثلاثاء والأربعاء، أسفرت عن قتل 16 شخصا في أنحاء البلاد.
وتتعرض أوكرانيا لهجمات روسية متواصلة أدت إلى انقطاع
التيار
الكهربائي في ذروة فصل الشتاء، في حين يسعى مفاوضون روس وأوكرانيون للتوصل إلى تسوية بموجب خطة أمريكية لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو أربع سنوات.
في المقابل، أعلنت
وزارة الدفاع
الروسية، الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيَّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.
وأضاف البيان أنه جرى تدمير 4 طائرات فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين فوق مقاطعتي بريانسك وجمهورية القرم، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج. (الجزيرة)
