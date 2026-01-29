تصعيد جوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا وسط تعثر المسار الدبلوماسي

قُتل 3 أشخاص وأصيب آخر، فجر الخميس، في هجوم روسي ليلي بطائرات مسيَّرة بجنوبي ، في حين أقر الأمريكي ماركو روبيو بصعوبة المحادثات التي ترعاها لإنهاء الحرب.



وأوضح حاكم منطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، أن الغارات الروسية قتلت امرأتين ورجلا وأصابت آخر بجروح، ودمرت منازل وتسببت في اندلاع حرائق.



وأفادت السلطات الأوكرانية بأن غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من أوكرانيا، يومي الثلاثاء والأربعاء، أسفرت عن قتل 16 شخصا في أنحاء البلاد.



وتتعرض أوكرانيا لهجمات روسية متواصلة أدت إلى انقطاع الكهربائي في ذروة فصل الشتاء، في حين يسعى مفاوضون روس وأوكرانيون للتوصل إلى تسوية بموجب خطة أمريكية لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو أربع سنوات.



في المقابل، أعلنت الروسية، الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيَّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.



وأضاف البيان أنه جرى تدمير 4 طائرات فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين فوق مقاطعتي بريانسك وجمهورية القرم، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج. (الجزيرة)



Advertisement