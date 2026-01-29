تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

قاليباف: ترامب يستطيع بدء الحرب لكنه لن يتحكم بتداعياتها

Lebanon 24
29-01-2026 | 04:28
قاليباف: ترامب يستطيع بدء الحرب لكنه لن يتحكم بتداعياتها
قاليباف: ترامب يستطيع بدء الحرب لكنه لن يتحكم بتداعياتها photos 0
على وقع التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الجانب الأميركي، شرط أن تكون المحادثات حقيقية.

لكنه أشار إلى أنه "لا يعتقد أن هذا هو نوع التفاوض الذي يريده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل يريد فقط فرض إرادته على الآخرين."
وحذر قائلاً إن ترامب يستطيع أن يبدأ حرباً، لكنه لن يتمكن من السيطرة عليها أو إنهائها.
كما اعتبر قاليباف في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" اليوم الخميس أن " المفاوضات في ظل الحرب تُؤجّج التوترات". وشدد على أن "الدبلوماسية يجب أن تكون حقيقية، قائمة على الاحترام المتبادل، ومصحوبة بضمانات". وقال "لا مجال للتفاوض حتى تُضمن المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني، لأننا لا نعتبر الإملاء تفاوضاً"

إلى ذلك، أردف أنه "إذا أراد ترامب الحصول على جائزة نوبل للسلام، فعليه أن يبتعد عن دعاة الحرب من حوله"، وفق تعبيره.
أما عن عدد القتلى الذين سقطوا في إيران خلال الأسابيع الماضية، فقال قاليباف إن جهات خارجية كانت وراء "مخطط صُمّم بالكامل خارج البلاد" من أجل زعزعة الاستقرار.

ووعد بمحاكمة سريعة للمسؤولين عن الأحداث، محذراً من أن الحكومة "لن تتراجع أبداً عن السعي للثأر لدماء" نحو 300 من عناصر الأمن الذين قال إنهم قُتلوا خلال الاحتجاجات.

وبينما اعترف رئيس البرلمان بوجود " مشكلات اقتصادية داخل البلاد، قد يكون بعضها ناتجاً عن سوء إدارة"، إلا أنه سارع إلى إلقاء اللوم على "الضغوط الاستبدادية" التي تفرضها العقوبات الأميركية.
