تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قاليباف: ترامب يستطيع بدء الحرب لكنه لن يتحكم بتداعياتها
Lebanon 24
29-01-2026
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
على وقع التوتر المتصاعد بين
إيران
والولايات المتحدة، أكد
رئيس البرلمان
الإيراني
محمد باقر قاليباف، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الجانب الأميركي، شرط أن تكون المحادثات حقيقية.
لكنه أشار إلى أنه "لا يعتقد أن هذا هو نوع التفاوض الذي يريده الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بل يريد فقط فرض إرادته على الآخرين."
وحذر قائلاً إن
ترامب
يستطيع أن يبدأ حرباً، لكنه لن يتمكن من السيطرة عليها أو إنهائها.
كما اعتبر قاليباف في مقابلة مع شبكة "
سي أن أن
" اليوم الخميس أن " المفاوضات في ظل الحرب تُؤجّج التوترات". وشدد على أن "الدبلوماسية يجب أن تكون حقيقية، قائمة على الاحترام المتبادل، ومصحوبة بضمانات". وقال "لا مجال للتفاوض حتى تُضمن المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني، لأننا لا نعتبر الإملاء تفاوضاً"
إلى ذلك، أردف أنه "إذا أراد ترامب الحصول على جائزة نوبل للسلام، فعليه أن يبتعد عن دعاة الحرب من حوله"، وفق تعبيره.
أما عن عدد القتلى الذين سقطوا في إيران خلال الأسابيع الماضية، فقال قاليباف إن جهات خارجية كانت وراء "مخطط صُمّم بالكامل خارج البلاد" من أجل زعزعة الاستقرار.
ووعد بمحاكمة سريعة للمسؤولين عن الأحداث، محذراً من أن الحكومة "لن تتراجع أبداً عن السعي للثأر لدماء" نحو 300 من عناصر الأمن الذين قال إنهم قُتلوا خلال الاحتجاجات.
وبينما اعترف رئيس
البرلمان
بوجود " مشكلات اقتصادية داخل البلاد، قد يكون بعضها ناتجاً عن سوء إدارة"، إلا أنه سارع إلى إلقاء اللوم على "الضغوط الاستبدادية" التي تفرضها
العقوبات
الأميركية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: لا يستطيع أحد التنبؤ بما سيحدث في إيران لكنها لن تعود كما كانت
Lebanon 24
نتنياهو: لا يستطيع أحد التنبؤ بما سيحدث في إيران لكنها لن تعود كما كانت
29/01/2026 13:41:01
29/01/2026 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: يمكن لترامب بدء الحرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: يمكن لترامب بدء الحرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
29/01/2026 13:41:01
29/01/2026 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
29/01/2026 13:41:01
29/01/2026 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته لكن لا اعرف ماذا يدور في رأس نتنياهو وعلينا استكمال العمل لابعاده والبعض لم يفرح لإبعاد شبح الحرب وهذا الطرف داخليّ
Lebanon 24
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته لكن لا اعرف ماذا يدور في رأس نتنياهو وعلينا استكمال العمل لابعاده والبعض لم يفرح لإبعاد شبح الحرب وهذا الطرف داخليّ
29/01/2026 13:41:01
29/01/2026 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
رئيس البرلمان
دونالد ترامب
البرلمان
سي أن أن
دبلوماسي
الإيراني
العقوبات
تابع
قد يعجبك أيضاً
من طهران إلى جنوب لبنان.. خطوط المعركة رُسمت
Lebanon 24
من طهران إلى جنوب لبنان.. خطوط المعركة رُسمت
06:30 | 2026-01-29
29/01/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الإمارات يصل موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين
Lebanon 24
رئيس الإمارات يصل موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين
06:11 | 2026-01-29
29/01/2026 06:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن العودة الى الحوار بين اميركا وايران؟
Lebanon 24
هل يمكن العودة الى الحوار بين اميركا وايران؟
06:00 | 2026-01-29
29/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيسكوف: استخدام القوة ضد إيران يجرّ إلى الفوضى
Lebanon 24
بيسكوف: استخدام القوة ضد إيران يجرّ إلى الفوضى
05:50 | 2026-01-29
29/01/2026 05:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تتحضر للمواجهة بهذه الطائرات.. ما هي قدراتها؟
Lebanon 24
إيران تتحضر للمواجهة بهذه الطائرات.. ما هي قدراتها؟
05:19 | 2026-01-29
29/01/2026 05:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
14:01 | 2026-01-28
28/01/2026 02:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
15:15 | 2026-01-28
28/01/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2026-01-29
من طهران إلى جنوب لبنان.. خطوط المعركة رُسمت
06:11 | 2026-01-29
رئيس الإمارات يصل موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين
06:00 | 2026-01-29
هل يمكن العودة الى الحوار بين اميركا وايران؟
05:50 | 2026-01-29
بيسكوف: استخدام القوة ضد إيران يجرّ إلى الفوضى
05:19 | 2026-01-29
إيران تتحضر للمواجهة بهذه الطائرات.. ما هي قدراتها؟
05:19 | 2026-01-29
اشتباكات تيغراي تعود.. الجيش يواجه قوات الإقليم والرحلات تُعلَّق
فيديو
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
Lebanon 24
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
03:01 | 2026-01-29
29/01/2026 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
29/01/2026 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 13:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24