بسبب معبر رفح.. خلافات بين مصر وإسرائيل

فيما يترقب مئات الآلاف من الغزيين فتح معبر الحدودي مع مصر، من أجل إدخال المساعدات وخروج المصابين للعلاج، يبدو أن الخلافات لا تزال قائمة بين ومصر حول الأعداد.



فقد أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن "هناك خلافات بين والقاهرة حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح المتوقع فتحه في الاتجاهين المقبل"، وفق ما نقلت هيئة البث الرسمية.

كما أوضحت المصادر أن "إسرائيل تريد أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، لكن المصريين يصرون على نسبة متساوية، ويخشون من محاولة هادئة لتشجيع الهجرة من غزة".



فيما أشارت المصادر إلى أن محاولات تجري لحل هذه الخلافات بين وتل أبيب.