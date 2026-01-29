تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

البيت الأبيض: قتل المتظاهرين في إيران خط أحمر وترامب مستعد لتنفيذ تهديداته

Lebanon 24
29-01-2026 | 04:50
كشف مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك مجموعة واسعة من الخيارات للتعامل مع الوضع المتعلق بإيران.

وأوضح المسؤول، في تصريح أدلى به يوم الخميس، لإذاعة "راديو فردا" بالفارسية، أن ترامب عبّر عن أمله في ألا تكون هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء عسكري، مشدداً في الوقت نفسه على أن "النظام الإيراني يجب أن يتوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان". 

وأضاف أن الرئيس الأمريكي حذّر بشكل واضح من تبعات ما وصفه بـ"قتل المتظاهرين في إيران"، مؤكداً أن ترامب سبق أن أثبت استعداده لتنفيذ تهديداته من خلال عمليتين عسكريتين بارزتين حملتا اسمي "مطرقة منتصف الليل" و"العزم المطلق".

وبحسب المصدر نفسه، فإن عملية "مطرقة منتصف الليل" كانت هجوماً جوياً نفذته القوات الجوية الأمريكية بأمر من ترامب، استهدف منشآت نووية إيرانية مهمة، من بينها نطنز وفوردو ومركز معالجة اليورانيوم في أصفهان.

أما عملية "العزم المطلق"، فهي عملية عسكرية واسعة النطاق نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، حيث قامت القوات الأمريكية، وفق الرواية، بالهجوم على العاصمة كاراكاس واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الأراضي الأمريكية.  (ارم نيوز)
الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي

القوات الجوية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأمريكية

الإيراني

دونالد

Lebanon24
06:30 | 2026-01-29
Lebanon24
06:11 | 2026-01-29
Lebanon24
06:00 | 2026-01-29
Lebanon24
05:50 | 2026-01-29
Lebanon24
05:19 | 2026-01-29
Lebanon24
05:19 | 2026-01-29
فيديو
