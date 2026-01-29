البيت الأبيض: قتل المتظاهرين في إيران خط أحمر وترامب مستعد لتنفيذ تهديداته

كشف مسؤول في ، إن يمتلك مجموعة واسعة من الخيارات للتعامل مع الوضع المتعلق بإيران.



وأوضح المسؤول، في تصريح أدلى به يوم الخميس، لإذاعة "راديو فردا" بالفارسية، أن عبّر عن أمله في ألا تكون هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء عسكري، مشدداً في الوقت نفسه على أن "النظام يجب أن يتوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان".



وأضاف أن الرئيس الأمريكي حذّر بشكل واضح من تبعات ما وصفه بـ"قتل المتظاهرين في "، مؤكداً أن ترامب سبق أن أثبت استعداده لتنفيذ تهديداته من خلال عمليتين عسكريتين بارزتين حملتا اسمي "مطرقة منتصف الليل" و" المطلق".



وبحسب المصدر نفسه، فإن عملية "مطرقة منتصف الليل" كانت هجوماً جوياً نفذته بأمر من ترامب، استهدف منشآت نووية إيرانية مهمة، من بينها نطنز وفوردو ومركز معالجة اليورانيوم في أصفهان.



أما عملية "العزم المطلق"، فهي عملية عسكرية واسعة النطاق نفذتها في فنزويلا، حيث قامت القوات الأمريكية، وفق الرواية، بالهجوم على العاصمة كاراكاس واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الأراضي الأمريكية. (ارم نيوز)

