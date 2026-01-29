تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

رغم الإنهاك الاقتصادي... ترسانة إيران الصاروخية تظل تهديداً قائماً

Lebanon 24
29-01-2026 | 07:34
رغم الإنهاك الاقتصادي... ترسانة إيران الصاروخية تظل تهديداً قائماً
رغم الإنهاك الاقتصادي... ترسانة إيران الصاروخية تظل تهديداً قائماً photos 0
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة بأن إيران، رغم ما تواجهه من ضغوط سياسية وعسكرية وإنهاك اقتصادي، لا تزال تحتفظ بواحدة من أكبر الترسانات الصاروخية في الشرق الأوسط، ما يمنحها قدرة مستمرة على تهديد أهداف إقليمية حيوية، وصولاً إلى العمق الإسرائيلي.

وتشير تقديرات الصحيفة إلى أن طهران تمتلك نحو 2000 صاروخ باليستي متوسط المدى قادرة على بلوغ مختلف أنحاء المنطقة. كما تحتفظ بمخزونات ضخمة من الصواريخ قصيرة المدى التي تستهدف القواعد الأمريكية في الخليج والسفن العسكرية والتجارية في مضيق هرمز.

وإلى جانب الصواريخ الباليستية، يبرز التقرير امتلاك إيران لترسانة من صواريخ "كروز" المضادة للسفن، وزوارق "الطوربيد" السريعة، وأسراباً من الطائرات المسيرة التي تمثل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية وحلفائها. هذه القدرات ترفع من مخاطر التصعيد السريع في حال حدوث أي مواجهة، رغم تفضيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام القوة بشكل "حاسم ومحدود".

يرى بهنام بن طالبلو، من "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، أن مكامن الضعف الإيرانية لا تلغي حقيقة أن قوتها الصاروخية تجعلها "قوة فتاكة". وفي المقابل، تعتمد الولايات المتحدة على شبكة من 20 منشأة عسكرية و40 ألف جندي في المنطقة، حيث يرجح المحللون أن تركز إيران هجماتها على القواعد الأقرب إلى سواحلها في حال اندلاع صراع.

وعلى الرغم من نشر واشنطن لمنظومات دفاعية متطورة مثل "باتريوت" و"ثاد"، يؤكد الخبراء أن التحدي القادم سيكون أكثر تعقيداً من المواجهات السابقة، نظراً لاتساع رقعة الأهداف والمساحات الجغرافية المطلوب حمايتها من الهجمات الصاروخية والمسيرات الإيرانية.

(وول ستريت جورنال)
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الديمقراطي

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

ديمقراطي

الأكثر قراءة Lebanon 24

