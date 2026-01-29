رغم الإنهاك الاقتصادي... ترسانة إيران الصاروخية تظل تهديداً قائماً

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة بأن ، رغم ما تواجهه من ضغوط سياسية وعسكرية وإنهاك اقتصادي، لا تزال تحتفظ بواحدة من أكبر الترسانات الصاروخية في ، ما يمنحها قدرة مستمرة على تهديد أهداف إقليمية حيوية، وصولاً إلى العمق .



وتشير تقديرات الصحيفة إلى أن طهران تمتلك نحو 2000 صاروخ باليستي متوسط المدى قادرة على بلوغ مختلف أنحاء المنطقة. كما تحتفظ بمخزونات ضخمة من الصواريخ قصيرة المدى التي تستهدف القواعد الأمريكية في الخليج والسفن العسكرية والتجارية في مضيق هرمز.



وإلى جانب الصواريخ الباليستية، يبرز التقرير امتلاك إيران لترسانة من صواريخ "كروز" المضادة للسفن، وزوارق "الطوربيد" السريعة، وأسراباً من الطائرات المسيرة التي تمثل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية وحلفائها. هذه القدرات ترفع من مخاطر التصعيد السريع في حال حدوث أي مواجهة، رغم تفضيل الرئيس الأمريكي لاستخدام القوة بشكل "حاسم ومحدود".



يرى بهنام بن طالبلو، من "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، أن مكامن الضعف لا تلغي حقيقة أن قوتها الصاروخية تجعلها "قوة فتاكة". وفي المقابل، تعتمد على شبكة من 20 منشأة عسكرية و40 ألف جندي في المنطقة، حيث يرجح المحللون أن تركز إيران هجماتها على القواعد الأقرب إلى سواحلها في حال اندلاع صراع.



وعلى الرغم من نشر لمنظومات دفاعية متطورة مثل "باتريوت" و"ثاد"، يؤكد الخبراء أن التحدي القادم سيكون أكثر تعقيداً من المواجهات السابقة، نظراً لاتساع رقعة الأهداف والمساحات الجغرافية المطلوب حمايتها من الهجمات الصاروخية والمسيرات الإيرانية.



(وول ستريت جورنال)

