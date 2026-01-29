تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الثانية خلال شهر.. فضيحة صحية في روسيا والسلطات تتحرك

Lebanon 24
29-01-2026 | 09:23
A-
A+
الثانية خلال شهر.. فضيحة صحية في روسيا والسلطات تتحرك
الثانية خلال شهر.. فضيحة صحية في روسيا والسلطات تتحرك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت السلطات الروسية، الخميس، أن تحقيقاً جنائياً في وفيات مرضى داخل دار رعاية للأمراض العصبية والنفسية في سيبيريا كشف عن تقصير موظفين في أداء واجباتهم، في ثاني فضيحة صحية تضرب المنطقة هذا الشهر.

وقالت لجنة التحقيق الحكومية، المعنية بالجرائم الخطيرة، إن إهمالاً مهنياً ساهم في تفشي عدوى فيروسية على نطاق واسع أدت إلى نقل 46 شخصاً إلى المستشفى. وأكدت وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل، فيما تتواصل التحقيقات في ست وفيات أخرى مرتبطة بالمرض.

ويقع المركز خارج مدينة نوفوكوزنتسك، حيث تأتي القضية بعد أيام من غضب واسع أثارته وفاة تسعة أطفال حديثي الولادة خلال تسعة أيام بعد رأس السنة الجديدة، وهو ما دفع أيضاً إلى فتح تحقيق جنائي في الإهمال.

وفي الملف الجديد، أوضحت لجنة التحقيق أنها تستجوب الموظفين وتصادر السجلات الطبية، وتجري فحوصات طب شرعي لتحديد أسباب انتشار العدوى، في تحقيق يتعلق بـ"انتهاكات صحية أدت إلى وفاة المرضى".

وكانت وزارة الصحة الإقليمية أفادت في وقت سابق من الشهر بأن 46 حالة إصابة بإنفلونزا "A" سُجلت ضمن عينة من 128 من المقيمين في دار الرعاية، إضافة إلى إصابة شخصين بالتهاب رئوي. وذكرت السلطات أن من بين الضحايا امرأة (21 عاماً) مصابة بالشلل الدماغي، ورجل (19 عاماً).

وصف حاكم منطقة كوزباس إيليا سيريديوك النبأ بـ"المفجع"، مشيراً إلى أن لجنة شكّلتها الحكومة الإقليمية تعمل في الموقع منذ 24 كانون الثاني، وأن مواد تتطلب مراجعة أُحيلت إلى جهات إنفاذ القانون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فضائح غذائية في الأسواق والدولة تتحرّك بعد التداول بالمخالفات
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:05:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد جراحة ثانية: "أنا أحسن الحمدلله"
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:05:07 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط يقود تحركاً لحماية القدرة الشرائية للبنانيين قبل شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:05:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الثانية خلال 3 أشهر.. زيارة للشرع إلى موسكو
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:05:07 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

السنة الجديدة

لجنة التحقيق

وزارة الصحة

في دار

إيليا

روسيا

الروس

بالمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-01-29
Lebanon24
10:31 | 2026-01-29
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29
Lebanon24
10:00 | 2026-01-29
Lebanon24
10:00 | 2026-01-29
Lebanon24
09:43 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24