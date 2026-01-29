تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تشديدٌ أوروبي للهجرة.. إصلاحُ التأشيرات وترحيلٌ أسرع

Lebanon 24
29-01-2026 | 09:43
A-
A+
تشديدٌ أوروبي للهجرة.. إصلاحُ التأشيرات وترحيلٌ أسرع
تشديدٌ أوروبي للهجرة.. إصلاحُ التأشيرات وترحيلٌ أسرع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، خططاً لإصلاح نظام التأشيرات وتكثيف عمليات الترحيل ضمن استراتيجية هجرة لخمس سنوات تعكس توجهاً أكثر تشدداً في هذا الملف.

وبحسب وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، انخفضت أعداد الوافدين غير النظاميين إلى التكتل المؤلف من 27 دولة بأكثر من الربع خلال عام 2025، إلا أن الضغوط السياسية لاتخاذ إجراءات إضافية ما تزال مرتفعة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر إن "الأولوية واضحة: خفض أعداد الوافدين غير الشرعيين والحفاظ على انخفاضها"، مشدداً على أن الاستراتيجية تضع تعزيز ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين ضمن أولويات التكتل.

وتزامناً، يدرس البرلمان الأوروبي نصاً قانونياً قدمته المفوضية الأوروبية يتيح إنشاء ما يسمى "مراكز العودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي، فيما يتضمن الاقتراح عقوبات أشد بحق من يرفضون المغادرة، بينها فترات احتجاز أطول، وهو ما انتقدته جماعات حقوق الإنسان.

وأشارت الاستراتيجية أيضاً إلى تعزيز "دبلوماسية الهجرة الحازمة" لدفع دول ثالثة إلى المساعدة في منع وصول المهاجرين واستعادة مواطنيها الذين لا يحق لهم البقاء. وفي هذا الإطار، أبرمت بروكسل أو تتفاوض على اتفاقيات مع دول في شمال أفريقيا، بينها تونس وموريتانيا ومصر والمغرب، مقابل مساعدات واستثمارات.

وانتقدت منظمة العفو الدولية النهج الأوروبي واصفة إياه بـ"المعيب"، معتبرة أنه يزيد اعتماد الاتحاد على دول ثالثة لإدارة الهجرة ويجعله شريكاً في أي انتهاكات قد تنتج عن ذلك، وفق ما قالت محللة السياسات أوليفيا سوندبيرج دييز.

كما طرحت بروكسل استراتيجية جديدة للتأشيرات، بهدف استخدام منح حق الدخول إلى أراضي الاتحاد كأداة دبلوماسية. وقال مصدر في المفوضية إن هذه الأداة "واحدة من أقوى الأدوات" المتاحة، لافتاً إلى توجه لمعاقبة الدول التي ترفض استعادة مواطنيها عبر تقييد التأشيرات، مقابل تسهيل الإجراءات لاستقطاب العمالة الماهرة.

ومن المتوقع أن تقدم المفوضية خطة إصلاح التأشيرات بحلول نهاية العام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزراء الداخلية الأوروبيون يوافقون على تشريعين لتشديد سياسة الهجرة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق روسيا صاروخًا أسرع من الصوت على أوكرانيا "تصعيدًا واضحًا"
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
فون دير لايين تعلن تشديد العقوبات الأوروبية على إيران في مجال المسيّرات
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يشدد سياسة الهجرة ضد طالبي اللجوء
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24

المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبي

شمال أفريقيا

الاتحاد على

البرلمان

دبلوماسي

الأوروبي

أفريقيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-01-29
Lebanon24
10:31 | 2026-01-29
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29
Lebanon24
10:00 | 2026-01-29
Lebanon24
10:00 | 2026-01-29
Lebanon24
09:42 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24