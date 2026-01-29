رسمياً.. الإتحاد الأوروبي يدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في كايا كالاس، موافقة وزراء خارجية دول التكتل على إضافة إلى قائمة التنظيمات الإرهابية، واصفةً القرار عبر منصة "إكس" بالخطوة الحاسمة، ومعتبرةً أن أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يمضي باتجاه رحيله.



من جانبها، رحبت رئيسة لايين بالقرار، مؤكدةً أن مصطلح "إرهابي" هو الوصف الصحيح لنظام يقمع تظاهرات شعبه بسفك الدماء.



وفي سياق متصل، أقر الاتحاد حزمة عقوبات جديدة شملت عدداً من المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم ، بالإضافة إلى عدة كيانات في البلاد.





