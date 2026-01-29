تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
رسمياً.. الإتحاد الأوروبي يدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
Lebanon 24
29-01-2026
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس، موافقة وزراء خارجية دول التكتل على إضافة
الحرس الثوري الإيراني
إلى قائمة التنظيمات الإرهابية، واصفةً القرار عبر منصة "إكس" بالخطوة الحاسمة، ومعتبرةً أن أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يمضي باتجاه رحيله.
من جانبها، رحبت رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير
لايين بالقرار، مؤكدةً أن مصطلح "إرهابي" هو الوصف الصحيح لنظام يقمع تظاهرات شعبه بسفك الدماء.
وفي سياق متصل، أقر الاتحاد
الأوروبي
حزمة عقوبات جديدة شملت عدداً من المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم
وزير الداخلية
، بالإضافة إلى عدة كيانات في البلاد.
Advertisement
