بحث
عربي-دولي
بن زايد وبوتين يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق سلام عادل وشامل
Lebanon 24
29-01-2026
|
11:29
شدد رئيس دولة الإمارات
محمد بن زايد
آل
نهيان
والرئيس الروسي
فلاديمير بوتين على
ضرورة تكثيف العمل من أجل إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.
