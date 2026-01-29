بن زايد وبوتين يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق سلام عادل وشامل

شدد رئيس دولة الإمارات آل والرئيس الروسي ضرورة تكثيف العمل من أجل إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.

