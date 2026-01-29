لافروف: مسألة ملاحقة الأسد "طُويت" ولجوؤه لروسيا جاء لأسباب إنسانية

أعلن ، لافروف، اليوم الخميس، أن ملف ملاحقة ومحاكمة الرئيس السوري السابق قد "طُوي منذ زمن"، مؤكداً أن وجوده في لا يترتب عليه أي أدوار سياسية راهنة.



وفي تصريحات نقلتها قناة "تي جي آر تي" ، أشار لافروف إلى أن شركاء روسيا الدوليين على دراية تامة بتفاصيل مغادرة وعائلته إلى الاتحاد الروسي في كانون الأول 2024. وأوضح لافروف أن قرار منح الأسد حق اللجوء جاء عقب تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل، مشدداً على أن الخطوة الروسية استندت إلى "أسباب إنسانية بحتة".



وشدد الروسي على أن بشار الأسد، منذ وصوله إلى الأراضي الروسية، "لا يتدخل في الشؤون "، في إشارة إلى انتهاء دوره السياسي الرسمي بعد الإطاحة بحكمه في نهاية عام 2024.



يُذكر أن روسيا كانت الداعم الاستراتيجي والعسكري الأبرز لنظام الأسد طيلة سنوات الأزمة السورية، قبل أن ينتهي المطاف بالرئيس السابق لاجئاً في إثر سقوط نظامه في كانون أول 2024، وهو ما اعتبره لافروف خاتمة لملف الملاحقات القانونية أو السياسية بحقه من منظور موسكو.





