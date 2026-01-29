ترامب: بوتين وافق على عدم إطلاق النار على كييف لمدة أسبوع

قال الرئيس الأميركي ترمب إنّه يعتقد أن حركة ستنزع سلاحها، مؤكداً أن استعادت جميع الرهائن عبر ما وصفه بـ«سياسة السلام من خلال القوة».

وأضاف أن الرسوم الجمركية ساهمت في ضمان الأمن القومي الأميركي، مشيراً إلى أنها كان من الممكن أن تكون أشد قسوة لكن تتساهل في هذا الأمر.

وأوضح ترمب أنه لو فاز بالرئاسة «ربما لما كانت أميركا موجودة أصلاً»، داعياً إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين أو ثلاث، ومعلناً أنه سيكشف عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الأسبوع المقبل.

وفي الشأن الدولي، قال ترمب إن وافق على عدم إطلاق النار على كييف لمدة أسبوع.