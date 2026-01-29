تدريبات إيرانية بالذخيرة الحية وسط تلويح بإغلاق مضيق هرمز

أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، بأنه وفق وثيقة حصلت عليها، فإن إيران أبلغت البحارة في مضيق هرمز بأنها ستجري تدريبات بحرية بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين المقبلين.
كما أفادت قناة "برس تي.في" الإيرانية، بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستجري تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز يومي الأحد والاثنين، الأول والثاني من شباط.
ومضيق هرمز أهم ممر لتصدير النفط في العالم لأنه يربط أكبر منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، بخليج عمان وبحر العرب.
وتأتي هذه المناورات على وقع تلويح إيراني بإغلاق مضيق "هرمز" الاستراتيجي إذا ما تعرضت طهران لهجوم أميركي.