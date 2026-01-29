تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تدريبات إيرانية بالذخيرة الحية وسط تلويح بإغلاق مضيق هرمز

Lebanon 24
29-01-2026 | 13:58
تدريبات إيرانية بالذخيرة الحية وسط تلويح بإغلاق مضيق هرمز
أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، بأنه وفق وثيقة حصلت عليها، فإن إيران أبلغت البحارة في مضيق هرمز بأنها ستجري تدريبات بحرية بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين المقبلين.

كما أفادت قناة ‍"برس تي.في" الإيرانية، بأن القوات البحرية التابعة ‌للحرس الثوري ستجري تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز يومي الأحد والاثنين، الأول والثاني ⁠من شباط.

ومضيق ‌هرمز أهم ممر لتصدير النفط في العالم ⁠لأنه يربط ‌أكبر منتجي النفط ⁠في ⁠الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، بخليج عمان وبحر العرب.

وتأتي هذه المناورات على وقع تلويح إيراني بإغلاق مضيق "هرمز" الاستراتيجي إذا ما تعرضت طهران لهجوم أميركي.

نائب قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني: لنا سيطرة ذكية وكاملة على مضيق هرمز
تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية للجيش في ثلاث مناطق
إيران قد تستهدفه.. ما هو مضيق هرمز وما هي أهميته؟
أ. ب عن وثيقة: إيران أرسلت تحذيرا أعلنت فيه نيتها إجراء مناورة بحرية بذخيرة حية بمضيق هرمز الأحد والاثنين
القوات البحرية

الإيرانية

الإيراني

الإمارات

السعودية

العراق

الخليج

السعود

