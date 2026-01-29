تدريبات إيرانية بالذخيرة الحية وسط تلويح بإغلاق مضيق هرمز

أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، بأنه وفق وثيقة حصلت عليها، فإن أبلغت البحارة في مضيق هرمز بأنها ستجري تدريبات بحرية بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين المقبلين.

كما أفادت قناة ‍"برس تي.في" ، بأن التابعة ‌للحرس الثوري ستجري تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز يومي الأحد والاثنين، الأول والثاني ⁠من شباط.

ومضيق ‌هرمز أهم ممر لتصدير في العالم ⁠لأنه يربط ‌أكبر منتجي النفط ⁠في ⁠الخليج، مثل وإيران والعراق والإمارات، بخليج وبحر العرب.

وتأتي هذه المناورات على وقع تلويح إيراني بإغلاق مضيق "هرمز" الاستراتيجي إذا ما تعرضت لهجوم أميركي.