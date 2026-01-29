غوتيريش يدعو السلطات الأميركية إلى "ضبط النفس"

دعا السلطات الأميركية إلى "ضبط النفس"، بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين في مينيابوليس برصاص شرطة والجمارك.



وقال خلال مؤتمر صحافي في :"نحن نعتبر أن الحق في التظاهر حق أساسي، ومن الضروري أن تبدي الشرطة وسائر القوات قدرا من ضبط النفس اللازم لتفادي أن يدفع متظاهرون حياتهم ثمنا لالتزامهم".



وأضاف:"على أي حال، نأمل أنه في إطار مجتمع ديموقراطي، يمكن للتحقيقات التي أُعلن عنها أن تفضي إلى نتائج".

