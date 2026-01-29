بيان جديد عن السفينة الجانحة "FENER" قبالة شواطئ بورسعيد

أصدرت هيئة ، بيانا جديدا بشأن السفينة الجانحة "FENER" والتي تركت عالقة منذ قرابة أسبوعين قبالة شواطئ بورسعيد.



وأكدت القناة في بيان أن السفينة تقع خارج نطاق ولايتها القانونية ولا يمكن المبادرة باتخاذ أي إجراءات من دون طلب رسمي من مالك السفينة أو من الجهات المعنية، لكنها حذرت مالك السفينة من تحمل مسؤولية الآثار الاقتصادية والبيئية التي قد تنجم عن تفاقم الوضع الحالي.



وأضافت أن السفينة موجودة على مسافة 5 أميال غرب المدخل لقناة السويس في ، وأنها لا تؤثر على الملاحة عبر القناة مطلقا. (روسيا اليوم)

