Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بيان جديد عن السفينة الجانحة "FENER" قبالة شواطئ بورسعيد

Lebanon 24
29-01-2026 | 14:59
بيان جديد عن السفينة الجانحة FENER قبالة شواطئ بورسعيد
بيان جديد عن السفينة الجانحة FENER قبالة شواطئ بورسعيد photos 0
أصدرت هيئة قناة السويس المصرية، بيانا جديدا بشأن السفينة الجانحة "FENER" والتي تركت عالقة منذ قرابة أسبوعين قبالة شواطئ بورسعيد.

وأكدت القناة في بيان أن السفينة تقع خارج نطاق ولايتها القانونية ولا يمكن المبادرة باتخاذ أي إجراءات من دون طلب رسمي من مالك السفينة أو من الجهات المعنية، لكنها حذرت مالك السفينة من تحمل مسؤولية الآثار الاقتصادية والبيئية التي قد تنجم عن تفاقم الوضع الحالي.

وأضافت أن السفينة موجودة على مسافة 5 أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس في البحر المتوسط، وأنها لا تؤثر على الملاحة عبر القناة مطلقا. (روسيا اليوم)
