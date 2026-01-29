تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني جهود خفض التصعيد

Lebanon 24
29-01-2026 | 15:20
A-
A+
أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني جهود خفض التصعيد
أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني جهود خفض التصعيد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، للتطورات الأوضاع الراهنة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وإرساء الاستقرار، وذلك في خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير تميم برئيس إيران، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وأفاد البيان، بأنه “جرى في خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات الأوضاع الراهنة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وإرساء الاستقرار”.

وأكد الجانبان على “أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن ويحقق مصالح المنطقة”.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء قطر لـ"لاريجاني": ندعم كافة جهود خفض التصعيد والحلول السلمية
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: وزير الخارجية يبحث مع نظرائه الإيراني والعماني والفرنسي والمبعوث الأميركي خفض التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء جدد دعم قطر لجهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: أمير قطر ورئيس مجلس السيادة السوداني بحثا في الدوحة تطورات الأوضاع في السودان
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:47:48 Lebanon 24 Lebanon 24

تميم بن حمد آل ثاني

الرئيس الإيراني

دبلوماسي

الإيراني

الثنائي

آل ثاني

القضايا

القطري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-01-29
Lebanon24
16:43 | 2026-01-29
Lebanon24
16:28 | 2026-01-29
Lebanon24
16:20 | 2026-01-29
Lebanon24
16:10 | 2026-01-29
Lebanon24
16:00 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24