أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني جهود خفض التصعيد

عرض أمير قطر ، مع مسعود بزشكيان، للتطورات الأوضاع الراهنة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وإرساء الاستقرار، وذلك في خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير تميم برئيس ، وفق بيان للديوان الأميري .

وأفاد البيان، بأنه “جرى في خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات الأوضاع الراهنة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وإرساء الاستقرار”.

وأكد الجانبان على “أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن ويحقق مصالح المنطقة”.