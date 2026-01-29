تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد موافقة بوتين... ترامب يُعلن عن "هدنة موقتة" في كييف

Lebanon 24
29-01-2026 | 16:28
A-
A+
بعد موافقة بوتين... ترامب يُعلن عن هدنة موقتة في كييف
بعد موافقة بوتين... ترامب يُعلن عن هدنة موقتة في كييف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وافق على وقف الهجمات على كييف ومدن أوكرانية أخرى لمدة أسبوع، بعدما تسببت غارات موسكو في انقطاع التدفئة عن مبان وسط درجات حرارة منخفضة للغاية.

وقال ترامب خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض: "بسبب البرد، البرد الشديد... طلبتُ شخصيا من الرئيس بوتين ألا يقصف كييف والمدن والبلدات لمدة أسبوع".

وأضاف:"إنه أمر استثنائي. ليس مجرد برد، بل برد استثنائي. برد قياسي. هناك أيضا يواجهون الأمر نفسه، إنها كتلة ضخمة من الطقس السيء"، مشبها ذلك بموجة البرد الحالية في واشنطن.

وتابع ترامب: "لم يشهدوا بردا كهذا من قبل. وطلبتُ شخصيا من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن الأخرى لمدة أسبوع. وقد وافق على ذلك، ويجب أن أقول لكم، كان ذلك لطيفا جدا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: بوتين وافق على عدم إطلاق النار على كييف لمدة أسبوع
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن تفاصيل اعتقال مادورو ويتوعد بإدارة فنزويلا موقتاً
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: إذا وافقت روسيا على هدنة 60 يوما سنجري استفتاء على التنازل عن أراض
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يعلن انه مستعد للقاء بوتين "بأي شكل"
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الرئيس بوتين

الرئيس بو

بيت الأب

فلاديمير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-01-29
Lebanon24
16:43 | 2026-01-29
Lebanon24
16:20 | 2026-01-29
Lebanon24
16:10 | 2026-01-29
Lebanon24
16:00 | 2026-01-29
Lebanon24
15:50 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24