بعد موافقة بوتين... ترامب يُعلن عن "هدنة موقتة" في كييف

أعلن الرئيس الأميركي أن نظيره الروسي وافق على وقف الهجمات على ومدن أوكرانية أخرى لمدة أسبوع، بعدما تسببت غارات في انقطاع التدفئة عن مبان وسط درجات حرارة منخفضة للغاية.



وقال خلال اجتماع حكومي في : "بسبب البرد، البرد الشديد... طلبتُ شخصيا من ألا يقصف كييف والمدن والبلدات لمدة أسبوع".



وأضاف:"إنه أمر استثنائي. ليس مجرد برد، بل برد استثنائي. برد قياسي. هناك أيضا يواجهون الأمر نفسه، إنها كتلة ضخمة من الطقس السيء"، مشبها ذلك بموجة البرد الحالية في .



وتابع ترامب: "لم يشهدوا بردا كهذا من قبل. وطلبتُ شخصيا من الرئيس عدم قصف كييف والمدن الأخرى لمدة أسبوع. وقد وافق على ذلك، ويجب أن أقول لكم، كان ذلك لطيفا جدا".

