إقتصاد
بضغط أميركيّ... البرلمان الفنزويلي يقرّ مشروع قانون نفطي لصالح القطاع الخاص
Lebanon 24
29-01-2026
|
16:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرت
الجمعية الوطنية
الفنزويلية، تحت ضغط من
الولايات المتحدة
، إصلاحا لقانون مصادر المحروقات من شأنه فتح القطاع أمام الشركات الخاصة وتقليل الضرائب، بما يسمح بتوقيع عقود أكثر فائدة للشركات.
ويأتي هذا الإصلاح، الذي سيفتح الباب أمام
الاستثمار الأجنبي
، بعد أقل من شهر على التدخل العسكري الأميركي في
فنزويلا
الذي أدى إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورون.
