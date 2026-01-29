تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

بضغط أميركيّ... البرلمان الفنزويلي يقرّ مشروع قانون نفطي لصالح القطاع الخاص

Lebanon 24
29-01-2026 | 16:43
أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية، تحت ضغط من الولايات المتحدة، إصلاحا لقانون مصادر المحروقات من شأنه فتح القطاع أمام الشركات الخاصة وتقليل الضرائب، بما يسمح بتوقيع عقود أكثر فائدة للشركات.


ويأتي هذا الإصلاح، الذي سيفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي، بعد أقل من شهر على التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا الذي أدى إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورون.
