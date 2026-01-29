بضغط أميركيّ... البرلمان الفنزويلي يقرّ مشروع قانون نفطي لصالح القطاع الخاص

أقرت الفنزويلية، تحت ضغط من ، إصلاحا لقانون مصادر المحروقات من شأنه فتح القطاع أمام الشركات الخاصة وتقليل الضرائب، بما يسمح بتوقيع عقود أكثر فائدة للشركات.





ويأتي هذا الإصلاح، الذي سيفتح الباب أمام ، بعد أقل من شهر على التدخل العسكري الأميركي في الذي أدى إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورون.



