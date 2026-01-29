تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لم تُطرح قبل أسبوعين.. خيارات عسكرية أميركية ضدّ إيران

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:12
A-
A+
لم تُطرح قبل أسبوعين.. خيارات عسكرية أميركية ضدّ إيران
لم تُطرح قبل أسبوعين.. خيارات عسكرية أميركية ضدّ إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيارات عسكرية ضد إيران "لم تُطرح قبل أسبوعين"، بعدما عُرضت عليه في الأيام الأخيرة قائمة موسّعة من السيناريوهات المحتملة.

وبحسب المسؤولين، تهدف الخيارات إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنشآت إيران النووية والصاروخية، أو إضعاف سلطة المرشد الأعلى، فيما لا تزال الخطط "قيد الصقل والنقاش" داخل الدائرة المقرّبة من كبار مساعدي ترامب، من دون وجود إجماع على الهدف النهائي لأي عمل عسكري.

وأشارت الصحيفة إلى أن توسّع الخيارات يزيد تعقيد قرار ترامب، في ظل "تساؤلات قانونية جدّية" بسبب غياب أي تفويض من الكونغرس، لافتة إلى أن شن حملة واسعة — خصوصاً إذا كان هدفها إضعاف الحكومة أو إسقاطها وليس فقط عرقلة البرنامج النووي — قد يثير جدلاً حول ما إذا كان ذلك يرقى إلى "عمل من أعمال الحرب" بما يستوجب تفويضاً تشريعياً.

وفي حال اتجه ترامب إلى عملية موسّعة، رجّحت "نيويورك تايمز" أن تستند الإدارة إلى ما تعتبره دعم إيران "للإرهاب" كمسوّغ قانوني، على نحو مشابه لما استُخدم سابقاً عند استهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني مطلع عام 2020.

وأضافت الصحيفة أن الخيارات الحالية تتجاوز ما كان مطروحاً قبل أسبوعين، حين كانت المقترحات مرتبطة بالتعامل مع قمع الاحتجاجات، وتطرّقت إلى احتمال غارات أميركية مباشرة داخل إيران في سياق تصعيد المطالب بإنهاء مساعي طهران النووية ووقف دعمها لوكلاء في المنطقة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترامب يقارب ملف إيران بنهج شبيه بما فعله مع فنزويلا، عبر حشد قوة ضغط طويلة قبل الانتقال إلى خطوة عسكرية انتهت باعتقال نيكولاس مادورو، وفق ما ورد في التقرير.

وختمت "نيويورك تايمز" بالإشارة إلى تشكك المسؤولين في قبول طهران بالشروط الأميركية، وبينها وقف تخصيب اليورانيوم بشكل دائم والتخلي عن المخزون النووي الحالي، إلى جانب قيود تتعلق بالصواريخ الباليستية ووقف دعم الجماعات الحليفة في الشرق الأوسط. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: ضربة عسكرية أميركية ضد إيران لا تزال متوقعة خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لفوكس نيوز: من المتوقّع تدفّق تعزيزات عسكرية أميركية إلى المنطقة لتزويد ترامب بخيارات عسكرية في حال قرّر شن ضربات ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أمريكي: التخطيط للخيارات العسكرية ضد إيران بلغ مراحل متقدمة (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة NBC NEWS عن مسؤولين أميركيين: البنتاغون وضع خيارات مخصصة لتحقيق أهداف أي عمل عسكري ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

نيويورك

دونالد

النقاش

النووي

ترامب

القدس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-30
Lebanon24
05:27 | 2026-01-30
Lebanon24
05:21 | 2026-01-30
Lebanon24
05:19 | 2026-01-30
Lebanon24
05:14 | 2026-01-30
Lebanon24
05:08 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24