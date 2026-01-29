يحمل بصمات داعش.. هجوم إرهابي في النيجر

قُتل عشرات الأشخاص، بينهم جنود، في هجوم إرهابي يُرجّح أن تكون "داعش" مسؤولة عنه في .



ووقع الهجوم ليلًا في منطقة سابون غاري بولاية بورنو النائية، التي تشهد منذ عام 2009 تصاعدًا في عنف جماعات مسلحة بينها "بوكو حرام" و"داعش"، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين.



وقال إبراهيم ليمان، العضو في "فرقة المهام المشتركة المدنية" التي تساند الجيش النيجيري، لـ"فرانس برس" إن "حصيلة القتلى تشمل العشرات، ولا تزال جثث كثيرة في ، فيما لا يزال جنود كثر في عداد المفقودين".



وأشار إلى نقل 20 جثة، بينها جثث خمسة جنود و15 من عمّال البناء وصيادين محليين، إلى في بلدة بيو المجاورة، مؤكّدًا وصول جثث ومصابين من سابون غاري.



وكان الضحايا يعملون على إصلاح جسر مروري دُمّر العام الماضي في هجوم إرهابي سابق، قبل أن يتعرضوا للهجوم أثناء عودتهم إلى قاعدتهم.



وفي سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية، الثلاثاء الماضي، بمقتل تسعة جنود على الأقل في كمين نصبه عناصر من "داعش" في قرب الحدود مع النيجر الأسبوع الماضي، علمًا أن هذا التنظيم انشق عن "بوكو حرام" عام 2016 ويستهدف خصوصًا في نيجيريا. (العين)

