|
|
عربي-دولي

يحمل بصمات داعش.. هجوم إرهابي في النيجر

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:16
يحمل بصمات داعش.. هجوم إرهابي في النيجر
قُتل عشرات الأشخاص، بينهم جنود، في هجوم إرهابي يُرجّح أن تكون "داعش" مسؤولة عنه في شمال شرق نيجيريا.

ووقع الهجوم ليلًا في منطقة سابون غاري بولاية بورنو النائية، التي تشهد منذ عام 2009 تصاعدًا في عنف جماعات مسلحة بينها "بوكو حرام" و"داعش"، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين.

وقال إبراهيم ليمان، العضو في "فرقة المهام المشتركة المدنية" التي تساند الجيش النيجيري، لـ"فرانس برس" إن "حصيلة القتلى تشمل العشرات، ولا تزال جثث كثيرة في القاعدة، فيما لا يزال جنود كثر في عداد المفقودين".

وأشار إلى نقل 20 جثة، بينها جثث خمسة جنود و15 من عمّال البناء وصيادين محليين، إلى المستشفى العام في بلدة بيو المجاورة، مؤكّدًا وصول جثث ومصابين من سابون غاري.

وكان الضحايا يعملون على إصلاح جسر مروري دُمّر العام الماضي في هجوم إرهابي سابق، قبل أن يتعرضوا للهجوم أثناء عودتهم إلى قاعدتهم.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية، الثلاثاء الماضي، بمقتل تسعة جنود على الأقل في كمين نصبه عناصر من "داعش" في غرب أفريقيا قرب الحدود مع النيجر الأسبوع الماضي، علمًا أن هذا التنظيم انشق عن "بوكو حرام" عام 2016 ويستهدف خصوصًا قوات الأمن في نيجيريا. (العين)
المستشفى العام

غرب أفريقيا

ولاية بورنو

قوات الأمن

شمال شرق

نيجيريا

القاعدة

أفريقيا

