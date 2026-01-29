تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
عربي-دولي

رئيس وزراء كندا لواشنطن: ننتظر احترام سيادتنا وعدم التدخل في شؤون "ألبرتا"

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:43
رئيس وزراء كندا لواشنطن: ننتظر احترام سيادتنا وعدم التدخل في شؤون ألبرتا
رئيس وزراء كندا لواشنطن: ننتظر احترام سيادتنا وعدم التدخل في شؤون ألبرتا photos 0
طالب رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الولايات المتحدة بضرورة "احترام السيادة الكندية"، وذلك في أعقاب تقارير كشفت عن لقاءات جمعت مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بانفصاليين من مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، والتي تسعى لإجراء استفتاء على الاستقلال في خريف هذا العام.

وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن قياديين من مجموعة "مشروع ازدهار ألبرتا" زاروا واشنطن ثلاث مرات منذ نيسان الماضي للقاء مسؤولين في الخارجية الأميركية. وتزامن ذلك مع تصريحات لوزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، وصف فيها ألبرتا بأنها "شريك طبيعي للولايات المتحدة"، مشيداً بمواردها الهائلة ونزعة سكانها الاستقلالية.

ورداً على هذه التحركات، أكد كارني، الذي كان برفقة قادة المقاطعات الكندية، أنه يتوقع من إدارة الرئيس دونالد ترامب احترام سيادة كندا، موضحاً أن ترامب لم يثر مسألة استقلال ألبرتا أو مقاطعة كيبيك في محادثاتهما المباشرة. من جانبه، ذهب رئيس وزراء مقاطعة بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، إلى وصف تحركات الانفصاليين في واشنطن بأنها "خيانة عظمى".

من جهتها، شددت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، على ضرورة احترام السيادة الكندية، لكنها شنت هجوماً عنيفاً على سياسات رئيس الوزراء السابق جاستين ترودو، معتبرة أن حكومته هاجمت اقتصاد المقاطعة وقطاع النفط طوال عشر سنوات، مما أجج مشاعر العزلة. وأشارت سميث إلى أن التعاون في مشاريع أنابيب النفط الجديدة قد يقلل من زخم المطالب الاستقلالية.

وعلى عكس الحركة الانفصالية القديمة في كيبيك، بدأت نزعة الاستقلال في ألبرتا تكتسب زخماً حديثاً مرتبطاً بالخلافات حول قضايا المناخ والنفط مع الحكومة الاتحادية. وأظهر استطلاع رأي حديث أجري في 23 كانون الثاني أن 28% من سكان المقاطعة يدعمون خيار الاستقلال، في حين حصلت المجموعات الانفصالية بالفعل على موافقة لجمع تواقيع تمهد للاستفتاء المرتقب.

مواضيع ذات صلة
رجّي: نريد السلام مع جميع الدول شرط احترام سيادتنا وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء غرينلاند: نتمسك بالحوار والحق في تقرير المصير ولدينا خطوطنا الحمراء ويجب احترام سيادتنا
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال استقباله عراقجي: لبنان مستعد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وحريص على إقامة افضل العلاقات مع ايران في اطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدين
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية كولومبيا: نرفض تهديدات الرئيس الأمريكي لبلدنا بالتدخل والاعتداء على سيادتنا (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

أيضاً في عربي-دولي
Lebanon24
05:30 | 2026-01-30
Lebanon24
05:27 | 2026-01-30
Lebanon24
05:21 | 2026-01-30
Lebanon24
05:19 | 2026-01-30
Lebanon24
05:14 | 2026-01-30
Lebanon24
05:08 | 2026-01-30
فيديو
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24