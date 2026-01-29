تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بأمر تنفيذي.. واشنطن تلاحق الدول المزودة لكوبا بالنفط جمركياً

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:49
بأمر تنفيذي.. واشنطن تلاحق الدول المزودة لكوبا بالنفط جمركياً
بأمر تنفيذي.. واشنطن تلاحق الدول المزودة لكوبا بالنفط جمركياً photos 0
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإعلان حالة "طوارئ وطنية" تجاه كوبا، معتبراً أن سياسات حكومة هافانا تشكل تهديداً "غير عادي واستثنائي" للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويستند القرار الرئاسي إلى اتهامات صريحة لكوبا بدعم دول مثل روسيا والصين وإيران، إضافة إلى جماعات مصنفة على لوائح الإرهاب مثل حماس وحزب الله اللبناني. كما يتهم الأمر التنفيذي هافانا بإيواء قدرات استخباراتية وعسكرية معادية، وارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ودعم أنشطة تزعزع استقرار المنطقة.

يمنح الأمر التنفيذي الإدارة الأميركية صلاحية فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أي دولة تزود كوبا بالنفط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد كُلف وزيرا التجارة والخارجية بتحديد هذه الدول وتنفيذ النظام الجمركي الجديد، مع إلزام الإدارة برفع تقارير دورية إلى الكونغرس لمراقبة التطورات.

وكان الرئيس ترامب قد صرح خلال زيارته لولاية إيوا يوم الثلاثاء الماضي، بأن "كوبا الاشتراكية على حافة الانهيار". وتأتي هذه الإجراءات المشددة في وقت تواجه فيه الجزيرة أسوأ أزمة اقتصادية ونقص حاد في الوقود منذ ثورة عام 1959، وسط توترات دبلوماسية مع واشنطن مستمرة منذ عقود.

(سكاي نيوز)
