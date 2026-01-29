من نقطتين.. رسالة من ترامب إلى إيران

قال الرئيس الأميركي ، الجمعة، إنه يأمل ألا يصل الأمر إلى تنفيذ عمل عسكري ضد ، كاشفًا أنه يعتزم مواصلة التواصل معها في ظل توتر متصاعد بين وطهران.



وفي حديثه للصحفيين في "مركز كينيدي"، أشار إلى أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين إيرانيين خلال الأيام الماضية ويخطط لاتصالات إضافية، مضيفًا أنه أبلغ الإيرانيين نقطتين أساسيتين: "لا للأسلحة النووية" و"توقفوا عن قتل المتظاهرين"، داعيًا طهران إلى "فعل شيء".



وختم بالقول إن "عددا كبيرا من السفن الضخمة والقوية" يتجه حاليا نحو إيران، معتبرًا أن الأفضل هو عدم الاضطرار إلى استخدامها.



في المقابل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس أن دولا عدة في المنطقة تحاول دفع وإيران نحو محادثات لتجنب نزاع عسكري، من دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب تلقى إحاطات بخيارات هجوم محتملة جرى إعدادها بالتنسيق بين والبنتاغون، بينها ما وصفته بـ"الخطة الكبيرة" التي قد تشمل ضرب منشآت للنظام و"الحرس الثوري"، إضافة إلى خيارات أقل انخراطا تستهدف أهدافا رمزية مع ترك مجال لتوسيع الضربات إذا لم توافق طهران على إنهاء أنشطتها النووية. كما تحدثت عن خيارات أخرى مثل هجمات سيبرانية على بنوك إيرانية أو تشديد .



وفي سياق التعزيزات العسكرية، أفاد مسؤول أميركي الخميس بوصول مدمرة إضافية إلى ، وقال لوكالة "رويترز" إن المدمرة "ديلبرت دي. بلاك" دخلت المنطقة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، ليرتفع عدد المدمرات الأميركية هناك إلى 6، إلى جانب حاملة طائرات وثلاث سفن قتالية أخرى.



، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني الخميس أن بلاده سترد فورا إذا تعرضت لهجوم، مشيرًا إلى أن قواعد أميركية في المنطقة ضمن مدى الصواريخ . وتوعد العميد محمد أكرمي نيا بـ"رد حاسم وفوري"، متحدثًا عن "مكامن هشاشة كبيرة" مرتبطة بحاملات الطائرات الأميركية بعد أيام من نشر أسطول بحري أميركي قبالة سواحل إيران.



وفي ، قالت القناة 12 إن هناك ترجيحات بأن إيران قد ترد بقوة وبشكل حاسم ضد إسرائيل إذا وُجهت ضربة أميركية لها. (سكاي نيوز)

