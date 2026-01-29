تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
العراق في عين العاصفة.. هل تنجح بغداد في تحييد ساحتها عن ضرب إيران؟
Lebanon 24
29-01-2026
|
23:56
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، أن الحكومة العراقية تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الدولة وسيادتها، مشدداً على أن العراق قطع شوطاً طويلاً في الانتقال من مرحلة الحروب إلى التنمية، ولن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى.
وفي معرض تعليقه على التدوينة الأخيرة للرئيس الأمريكي بشأن الحراك السياسي العراقي وترشيح نوري المالكي، أوضح علاوي أن بيان الرد الرسمي صدر عن رئاسة الجمهورية بكونه يمثل حامي الدستور.
وأشار إلى أن العملية السياسية تسير وفق استحقاقات دستورية تبدأ بانتخاب رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية، وصولاً إلى تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً (الإطار التنسيقي) بتشكيل الحكومة، مؤكداً أن التدخلات الخارجية تبقى مجرد "وجهات نظر" لا تؤثر على الاستحقاق الداخلي.
وشدد علاوي على أن للعراق سيادته الخاصة وتجربته الديمقراطية التي نضجت عبر ممارسة الانتخابات، لافتاً إلى أن العلاقة مع
الولايات المتحدة
محكومة بـ "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" وبالتحول نحو الصيغة الثنائية بعد إنهاء مهام التحالف الدولي.
وأكد أن حكومة محمد شياع السوداني نجحت في إدارة التوازنات خلال محطات صعبة، منها تداعيات أزمة غزة والتطورات في
سوريا
، بدعم من التوافق السياسي بين القوى الشيعية والسنية والكردية.
ونفى مستشار رئيس الوزراء التوقعات التي تشير إلى تحول العراق لساحة صراع عسكري، معتبراً أن القيادة السياسية والمرجعية العليا في النجف، إلى جانب الحوار المستمر مع الفصائل، يشكلون صمام أمان لاستقرار البلاد. ووصف التقارير التي تهدف لتخويف العالم من الوضع في العراق بأنها "ديماغوجية"، مؤكداً أن الواقع يثبت استقرار الدولة بشهادة الشركاء الدوليين.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أبرز علاوي دور العراق المحوري في المبادرات الإقليمية، خاصة الحوار مع دول الخليج والتحضير لقيادة القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين، مما يعزز مكانة بغداد كلاعب استراتيجي يسعى لإرساء السلام في المنطقة.
(سكاي نيوز)
