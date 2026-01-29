تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

العراق في عين العاصفة.. هل تنجح بغداد في تحييد ساحتها عن ضرب إيران؟

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:56
A-
A+
العراق في عين العاصفة.. هل تنجح بغداد في تحييد ساحتها عن ضرب إيران؟
العراق في عين العاصفة.. هل تنجح بغداد في تحييد ساحتها عن ضرب إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، أن الحكومة العراقية تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الدولة وسيادتها، مشدداً على أن العراق قطع شوطاً طويلاً في الانتقال من مرحلة الحروب إلى التنمية، ولن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى.

وفي معرض تعليقه على التدوينة الأخيرة للرئيس الأمريكي بشأن الحراك السياسي العراقي وترشيح نوري المالكي، أوضح علاوي أن بيان الرد الرسمي صدر عن رئاسة الجمهورية بكونه يمثل حامي الدستور.
 
وأشار إلى أن العملية السياسية تسير وفق استحقاقات دستورية تبدأ بانتخاب رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية، وصولاً إلى تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً (الإطار التنسيقي) بتشكيل الحكومة، مؤكداً أن التدخلات الخارجية تبقى مجرد "وجهات نظر" لا تؤثر على الاستحقاق الداخلي.

وشدد علاوي على أن للعراق سيادته الخاصة وتجربته الديمقراطية التي نضجت عبر ممارسة الانتخابات، لافتاً إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة محكومة بـ "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" وبالتحول نحو الصيغة الثنائية بعد إنهاء مهام التحالف الدولي.
 
وأكد أن حكومة محمد شياع السوداني نجحت في إدارة التوازنات خلال محطات صعبة، منها تداعيات أزمة غزة والتطورات في سوريا، بدعم من التوافق السياسي بين القوى الشيعية والسنية والكردية.

ونفى مستشار رئيس الوزراء التوقعات التي تشير إلى تحول العراق لساحة صراع عسكري، معتبراً أن القيادة السياسية والمرجعية العليا في النجف، إلى جانب الحوار المستمر مع الفصائل، يشكلون صمام أمان لاستقرار البلاد. ووصف التقارير التي تهدف لتخويف العالم من الوضع في العراق بأنها "ديماغوجية"، مؤكداً أن الواقع يثبت استقرار الدولة بشهادة الشركاء الدوليين.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أبرز علاوي دور العراق المحوري في المبادرات الإقليمية، خاصة الحوار مع دول الخليج والتحضير لقيادة القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين، مما يعزز مكانة بغداد كلاعب استراتيجي يسعى لإرساء السلام في المنطقة.

(سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء يبحث تقرير الجيش ومعلومات عن تحييد لبنان عن أي ضربة تُوجَّه إلى إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حراك خارجي جديد لتحييد الحرب.. فهل تنجح المهمة؟
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في بغداد: الميليشيات المدعومة من إيران تجر العراق لصراع إقليمي
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

سكاي نيوز

الجمهوري

ديمقراطي

جمهورية

سوريا

العلي

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-30
Lebanon24
05:27 | 2026-01-30
Lebanon24
05:21 | 2026-01-30
Lebanon24
05:19 | 2026-01-30
Lebanon24
05:14 | 2026-01-30
Lebanon24
05:08 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24