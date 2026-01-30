نيوزيلندا ترفض دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

أعلنت اليوم رسمياً رفضها لدعوة الانضمام إلى " " الذي أطلقه الرئيس الأميركي ، لتنضم بذلك إلى قائمة محدودة من الدول التي لم تقبل الأميركي حتى الآن.



وفي بيان رسمي، أكد النيوزيلندي، وينستون بيترز، أن بلاده لن تنضم إلى المجلس "بصيغته الحالية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ستكتفي بمتابعة التطورات المرتبطة بهذا المسار عن بُعد.



وأوضح بيترز أن العديد من الدول، ولا سيما دول المنطقة، أبدت بالفعل استعدادها للمساهمة في الدور الذي سيلعبه المجلس بشأن ، معتبراً أن مشاركة نيوزيلندا في هذا الإطار "لن تضيف قيمة إضافية تُذكر" إلى الجهود القائمة.





