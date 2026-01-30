مندوب سوريا بمجلس الأمن: المحادثات الأمنية مع إسرائيل ليست تنازلاً عن حقوقنا

أكد مندوب الدائم لدى ، إبراهيم علبي، أن انخراط في محادثات أمنية مع لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حقوق الشعب السوري، واصفاً التصورات في هذا الشأن بـ "الأوهام".



وخلال إفادته في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، شدد علبي على أن أرض سورية بامتياز، مؤكداً أن "السيطرة العسكرية لا تعني السيادة". واتهم إسرائيل بمحاولة لعب دور هدّام عبر تحريض مكونات الشعب السوري، مشيراً إلى أن السوريين يعون هذه "المكائد والشعارات الزائفة"، وأن الأفكار الإسرائيلية حول جدران الحماية والمخاطر الأمنية تظل "خيالاً" وليست أمراً واقعاً.



وجدد المندوب السوري مطالبة بلاده بإنهاء الوجود غير الشرعي لقوات في المناطق التي توغلت فيها عقب سقوط النظام السابق نهاية عام 2024. كما أبرز الدور الحيوي لقوات فض الاشتباك الأممية وفريق مراقبي الجولان في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية كشاهد أممي محايد.



يأتي هذا الخطاب في وقت يشهد فيه الجنوب السوري تصعيداً ميدانياً؛ حيث استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي ريفي درعا والقنيطرة مساء الخميس، وذلك بعد يوم واحد من توغل في ثلاث مناطق بريف القنيطرة أسفر عن اعتقال شاب سوري.

وتأتي هذه الانتهاكات المتواصلة، التي تشمل قصفاً يومياً وتدميراً للمزروعات، رغم اتفاق الجانبين في السادس من كانون الثاني الجاري على تشكيل آلية اتصال بإشراف لخفض التصعيد والتنسيق الدبلوماسي.



(وكالة الأناضول)