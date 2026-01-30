تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مندوب سوريا بمجلس الأمن: المحادثات الأمنية مع إسرائيل ليست تنازلاً عن حقوقنا

Lebanon 24
30-01-2026 | 01:19
مندوب سوريا بمجلس الأمن: المحادثات الأمنية مع إسرائيل ليست تنازلاً عن حقوقنا
مندوب سوريا بمجلس الأمن: المحادثات الأمنية مع إسرائيل ليست تنازلاً عن حقوقنا photos 0
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن انخراط دمشق في محادثات أمنية مع إسرائيل لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حقوق الشعب السوري، واصفاً التصورات الإسرائيلية في هذا الشأن بـ "الأوهام".

وخلال إفادته في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، شدد علبي على أن الجولان أرض سورية بامتياز، مؤكداً أن "السيطرة العسكرية لا تعني السيادة". واتهم إسرائيل بمحاولة لعب دور هدّام عبر تحريض مكونات الشعب السوري، مشيراً إلى أن السوريين يعون هذه "المكائد والشعارات الزائفة"، وأن الأفكار الإسرائيلية حول جدران الحماية والمخاطر الأمنية تظل "خيالاً" وليست أمراً واقعاً.

وجدد المندوب السوري مطالبة بلاده بإنهاء الوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي توغلت فيها عقب سقوط النظام السابق نهاية عام 2024. كما أبرز الدور الحيوي لقوات فض الاشتباك الأممية وفريق مراقبي الجولان في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية كشاهد أممي محايد.

يأتي هذا الخطاب في وقت يشهد فيه الجنوب السوري تصعيداً ميدانياً؛ حيث استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي ريفي درعا والقنيطرة مساء الخميس، وذلك بعد يوم واحد من توغل بري في ثلاث مناطق بريف القنيطرة أسفر عن اعتقال شاب سوري.
 
وتأتي هذه الانتهاكات المتواصلة، التي تشمل قصفاً يومياً وتدميراً للمزروعات، رغم اتفاق الجانبين في السادس من كانون الثاني الجاري على تشكيل آلية اتصال بإشراف أمريكي لخفض التصعيد والتنسيق الدبلوماسي.

(وكالة الأناضول)
