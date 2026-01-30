عدّاد قتلى العاصفة الثلجية في أميركا إلى ارتفاع

أفادت تقارير إعلامية عن ارتفاع عدد ضحايا الثلجية العنيفة التي تضرب مؤخراً إلى 85 قتيلاً، بعد أن كانت الحصيلة السابقة 73 حالة وفاة.



وقعت قرابة نصف الوفيات في ولايات الجنوب التي لا تعتاد ظروفاً شتوية قاسية، وهي تينيسي وميسيسيبي ولويزيانا. وشملت أسباب الوفيات حالات انخفاض حرارة الجسم، والتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، إضافة إلى حوادث مرتبطة بالتنقل وجرافات الثلج.



كانت 18 ولاية قد أعلنت حالة الطوارئ بسبب العاصفة، التي أدت أيضاً إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وشملت تأثيراتها مناطق واسعة من البلاد بما في ذلك العاصمة . (روسيا اليوم)



