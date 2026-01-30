تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
خاص

"في غضون ساعات" قد تندلع حرب إيران.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-01-2026 | 03:14
في غضون ساعات قد تندلع حرب إيران.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
في غضون ساعات قد تندلع حرب إيران.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث photos 0
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إن "التصعيد مع إيران يقتربُ من مرحلة حاسمة"، مشيرةً إلى أن "الهجوم الأميركي عليها قد يقعُ في غضون ساعات أو أيام"، قائلاً إن "الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة تأهب واستعداد لنزاعٍ إقليمي واسع النطاق".
 
 

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "لا أحد يعلم متى سيحدث هجوم أميركي على إيران"، مُعتبراً أن "إيران تُصعد حالياً مستوى التهديد"، وتابع: "تعتزم إيران يوم الأحد إجراء مناورات بحرية في مضيق هرمز، وقد تُغلق أو تُعطّل حركة الملاحة البحرية في مصر، وهو ما لا تستطيع الولايات المتحدة الامتناع عنه. وإذا لم تردّ واشنطن على هذا العمل النادر، فبإمكانها طيّ معداتها وإخلاء البيت الأبيض، علماً أنه وُجّهت تهديدات إيرانية إلى إسرائيل أيضاً".
 
 

وأضاف: "أما الأمر الآخر، فهو أن الجيش الأميركي على أهبة الاستعداد بأسطوله الجوي والبحري. بالأمس، واصلت السفن الحربية الأميركية وطائرات التزود بالوقود وغيرها من الطائرات المقاتلة وصولها إلى المنطقة. إن القوة الاميركية تفوق بكثير قدرات إسرائيل، وقد أدرك الإيرانيون هذه القدرات جيدًا، ولم يكن الأمر سهلاً عليهم".
 
 

وذكر التقرير أن "سلاح الجو الإسرائيليّ على أهبة الاستعداد وفي حالة تأهب عملياتي قصوى، للدفاع والهجوم على حد سواء"، وأضاف: "تحاول إسرائيل رسمياً النأي بنفسها عن المواجهة مع إيران. لكنها عازمة على الرد بقوة كبيرة ليس فقط على الصواريخ الباليستية الإيرانية التي ستهاجمها، وقد أوضحت ذلك للأميركيين. مع هذا، لن تكرر إسرائيل خطأ شتاء عام 1991، عندما تعرضت لهجوم صاروخي من العراق وسمحت للتحالف الذي شكله الرئيس الأميركي جورج بوش الأب بالرد نيابة عنها".
 

"معاريف" تقولُ أيضاً إن "إسرائيل تستعدّ للدفاع والهجوم على حدّ سواء، ليس فقط ضد إيران، بل ضد وكلائها أيضاً"، وأضافت: "رغم أن إيران تحظى بمعظم الاهتمام، إلا أن إسرائيل على أهبة الاستعداد شمالاً لمواجهة حزب الله وجنوباً لمواجهة الحوثيين، بينما يؤكد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو، وليس وحده، على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري دفاعاً وهجوماً ضد التهديدات المقبلة من اليمن والعراق وسوريا، وبالطبع من لبنان".
 

وختمت: "السؤال الآن ليس هل ستندلع الحرب ضد إيران، بل متى وكيف سيكون شكلها".
 
 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

