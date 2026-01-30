"في غضون ساعات" قد تندلع حرب إيران.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إن "التصعيد مع يقتربُ من مرحلة حاسمة"، مشيرةً إلى أن "الهجوم الأميركي عليها قد يقعُ في غضون ساعات أو أيام"، قائلاً إن " وإسرائيل في حالة تأهب واستعداد لنزاعٍ إقليمي واسع النطاق".



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "لا أحد يعلم متى سيحدث هجوم أميركي على إيران"، مُعتبراً أن "إيران تُصعد حالياً مستوى التهديد"، وتابع: "تعتزم إيران إجراء مناورات بحرية في مضيق هرمز، وقد تُغلق أو تُعطّل حركة الملاحة البحرية في مصر، وهو ما لا تستطيع الولايات المتحدة الامتناع عنه. وإذا لم تردّ على هذا العمل النادر، فبإمكانها طيّ معداتها وإخلاء ، علماً أنه وُجّهت تهديدات إيرانية إلى أيضاً".



وأضاف: "أما الأمر الآخر، فهو أن الجيش الأميركي على أهبة الاستعداد بأسطوله الجوي والبحري. بالأمس، واصلت السفن الحربية الأميركية وطائرات التزود بالوقود وغيرها من الطائرات المقاتلة وصولها إلى المنطقة. إن القوة الاميركية تفوق بكثير قدرات إسرائيل، وقد أدرك الإيرانيون هذه القدرات جيدًا، ولم يكن الأمر سهلاً عليهم".



وذكر التقرير أن "سلاح الجو الإسرائيليّ على أهبة الاستعداد وفي حالة تأهب عملياتي قصوى، للدفاع والهجوم على حد سواء"، وأضاف: "تحاول إسرائيل رسمياً النأي بنفسها عن المواجهة مع إيران. لكنها عازمة على الرد بقوة كبيرة ليس فقط على الصواريخ الباليستية التي ستهاجمها، وقد أوضحت ذلك للأميركيين. مع هذا، لن تكرر إسرائيل خطأ شتاء عام 1991، عندما تعرضت لهجوم صاروخي من وسمحت للتحالف الذي شكله الرئيس الأميركي بوش الأب بالرد نيابة عنها".



"معاريف" تقولُ أيضاً إن "إسرائيل تستعدّ للدفاع والهجوم على حدّ سواء، ليس فقط ضد إيران، بل ضد وكلائها أيضاً"، وأضافت: "رغم أن إيران تحظى بمعظم الاهتمام، إلا أن إسرائيل على أهبة الاستعداد شمالاً لمواجهة وجنوباً لمواجهة الحوثيين، بينما يؤكد الجيش أن سلاح الجو، وليس وحده، على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري دفاعاً وهجوماً ضد التهديدات المقبلة من اليمن والعراق وسوريا، وبالطبع من ".



وختمت: "السؤال الآن ليس هل ستندلع الحرب ضد إيران، بل متى وكيف سيكون شكلها".