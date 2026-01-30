بطريقة جديدة.. ترامب يهدّد إيران (صورة)

وكان قد كتب في 28 كانون الثاني عن "أسطول حربي ضخم" يتجه نحو إيران، مشيرًا إلى أنه يتحرك "بسرعة وبقوة وحماس" وبـ"أهداف كبيرة".وأضاف في المنشور أن الأسطول "أكبر بقيادة حاملة الطائرات ابراهام "، وعلى غرار ما أُرسل سابقًا إلى ، فهو "مستعد وراغب وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة، بسرعة وبعنف إذا لزم الأمر"، قبل أن يختتم بدعوة إيران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومنصفة" مع تأكيده "لا أسلحة نووية".وبحسب ما ورد، فإن تثبيت المنشور يأتي لإعادة التأكيد على أن احتمال العمل العسكري قائم، مع إشارة إلى أن إبقاءه في صدارة القائمة مرتبط بالشروط التي طرحها. (روسيا اليوم)