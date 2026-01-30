تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

على طاولة الكونغرس... سيناتوران يقدمان مشروع قانون "إنقاذ الأكراد"

Lebanon 24
30-01-2026 | 03:41
على طاولة الكونغرس... سيناتوران يقدمان مشروع قانون إنقاذ الأكراد
أعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، بالتعاون مع السيناتور ريتشارد بلومنثال، عن تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس تحت مسمى "قانون إنقاذ الأكراد"، مؤكداً أن حماية الأكراد في سوريا وخارجها تحظى بإجماع سياسي واسع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وشدد غراهام، عبر منصة "إكس"، على أن الأكراد "حليف موثوق" للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تحملت العبء الأكبر في القتال ضد تنظيم "داعش" خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
 
وحذر غراهام من أن أي جهة تعتقد أن بإمكانها استهداف الأكراد "من دون عواقب" فهي مخطئة تماماً، معتبراً أن الهجمات ضدهم تضر بمكانة واشنطن الدولية واستقرار سوريا.

وفي سياق متصل، أشاد غراهام بجهود الرئيس ترامب لإحلال السلام في سوريا، معتبراً أنها بدأت تؤتي ثمارها. ودعا الشركاء الإقليميين لدعم رؤية ترامب التي تركز على "الاستقرار لا القتال"، محذراً من انجراف المنطقة نحو "حمام دم جديد" في شمال شرق سوريا.

* **بإجماع تاريخي في واشنطن.. غراهام يطرح "قانون إنقاذ الأكراد" بوجه التهديدات الإقليمية.**
* **رسالة نارية من الكونغرس: استهداف أكراد سوريا "خط أحمر" وعواقبه ستكون وخيمة.**
* **ترامب وغراهام على خط واحد.. هل تنجح واشنطن في منع "حمام دم" جديد في سوريا؟**
* **قانون "إنقاذ الأكراد" على طاولة الكونغرس.. واشنطن تتمسك بـ"حليفها الموثوق" ضد داعش.**

هل تودين مني رصد المواقف التركية أو الإقليمية رداً على طرح هذا القانون في الكونغرس؟
عضو في الكونغرس يقدم مشروع قانون لجعل غرينلاند "الولاية الأميركية الـ51"!
الكونغرس الأميركي يصوّت على إلغاء "قانون قيصر"
وكالة كردية: الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني يتعهد بـ"عدم التخلي" عن أكراد سوريا
مشروع "قانون الفجوة المالية"في اجتماع المصارف غدا...الخلاف على نقطتين أساسيتين
