على طاولة الكونغرس... سيناتوران يقدمان مشروع قانون "إنقاذ الأكراد"

أعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، بالتعاون مع السيناتور ريتشارد بلومنثال، عن تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس تحت مسمى "قانون إنقاذ "، مؤكداً أن حماية الأكراد في وخارجها تحظى بإجماع سياسي واسع بين الحزبين والجمهوري.



وشدد غراهام، عبر منصة "إكس"، على أن الأكراد "حليف موثوق" للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن قوات سوريا تحملت العبء الأكبر في القتال ضد تنظيم "داعش" خلال الولاية الأولى للرئيس .

وحذر غراهام من أن أي جهة تعتقد أن بإمكانها استهداف الأكراد "من دون عواقب" فهي مخطئة تماماً، معتبراً أن الهجمات ضدهم تضر بمكانة الدولية واستقرار سوريا.



وفي سياق متصل، أشاد غراهام بجهود الرئيس لإحلال السلام في سوريا، معتبراً أنها بدأت تؤتي ثمارها. ودعا الشركاء الإقليميين لدعم رؤية ترامب التي تركز على "الاستقرار لا القتال"، محذراً من انجراف المنطقة نحو "حمام دم جديد" في شمال شرق سوريا.



