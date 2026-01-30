تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قسد تعلن عن اتفاقها مع الحكومة السورية ودمج قواتها بالجيش على مراحل

Lebanon 24
30-01-2026 | 04:02
A-
A+
قسد تعلن عن اتفاقها مع الحكومة السورية ودمج قواتها بالجيش على مراحل
قسد تعلن عن اتفاقها مع الحكومة السورية ودمج قواتها بالجيش على مراحل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد أيام قليلة على لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، نشرت قسد بنود الاتفاق الذي تم بينها وبين الحكومة السورية.

وأوضحت قسد في بيان اليوم الجمعة أن الاتفاق مع دمشق تضمن اندماج قواتها في الجيش على مراحل، وضمن عملية متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

كما أشارت إلى أن الاتفاق شمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي.

ونص التفاهم أيضاً على بدء عملية دمج القوات الكردية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما تضمن الاتفاق دمج مؤسسات ما يعرف بـ "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة النازحين الأكراد إلى مناطقهم.

وشددت الاتفاقية على أن الهدف منها توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في مناطق شمال شرق البلاد، عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

فيما أكد مسؤول سوري أنه سيتم تنفيذ الاتفاق فورا. (العربية)

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قسد: تم التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بموجب الاتفاق مع الحكومة السورية
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 13:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقواتنا بموجب اتفاق شامل
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 13:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام بعد الاتفاق الجديد مع قسد
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 13:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة السورية: اتفاق شامل على إيقاف إطلاق النار مع قسد وتفاهم على عملية دمج متسلسلة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 13:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

الديمقراطية

قوات الأمن

الديمقراطي

النازحين

ديمقراطي

تعلن عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-01-30
Lebanon24
05:30 | 2026-01-30
Lebanon24
05:27 | 2026-01-30
Lebanon24
05:21 | 2026-01-30
Lebanon24
05:19 | 2026-01-30
Lebanon24
05:14 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24