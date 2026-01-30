قسد تعلن عن اتفاقها مع الحكومة السورية ودمج قواتها بالجيش على مراحل

بعد أيام قليلة على لقاء الرئيس السوري أحمد بقائد قوات (قسد) مظلوم عبدي، نشرت قسد بنود الاتفاق الذي تم بينها وبين الحكومة .



وأوضحت قسد في بيان اليوم الجمعة أن الاتفاق مع تضمن اندماج قواتها في الجيش على مراحل، وضمن عملية متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.



كما أشارت إلى أن الاتفاق شمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي.



ونص التفاهم أيضاً على بدء عملية دمج القوات الكردية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.



كما تضمن الاتفاق دمج مؤسسات ما يعرف بـ "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة الأكراد إلى مناطقهم.



وشددت الاتفاقية على أن الهدف منها توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في مناطق شمال شرق البلاد، عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.



فيما أكد مسؤول سوري أنه سيتم تنفيذ الاتفاق فورا. (العربية)



