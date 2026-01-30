تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
-2
o
بشري
13
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مدمرة أميركية ترسو في إيلات.. ما قصتها؟ (صورة)
Lebanon 24
30-01-2026
|
04:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول مدمرة عسكرية تابعة للبحرية الأميركية إلى ميناء إيلات، في خطوة تأتي وسط أجواء مشحونة بالتوتر العسكري في المنطقة.
ونقلت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" عن الجيش
الإسرائيلي
قوله إن وصول المدمرة يندرج ضمن "إجراءات روتينية" جرى التخطيط لها مسبقاً، وذلك في سياق التعاون المستمر بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي.
ورغم التأكيدات على روتينية المهمة، إلا أن هذا التحرك يتزامن مع تصاعد احتمالات شن حرب أميركية ضد
إيران
؛ حيث كشفت مصادر متعددة أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يدرس حالياً خيارات للتعامل مع
طهران
، تتضمن توجيه ضربات محددة الأهداف ضد
قوات الأمن
والقادة الإيرانيين، بهدف تحفيز المتظاهرين وتشجيعهم على الخروج إلى الشوارع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مسؤول أميركي: وصول مدمّرة إضافية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي: وصول مدمّرة إضافية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط
30/01/2026 13:00:26
30/01/2026 13:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "مدمرة أميركية" تدخل البحر الأحمر!
Lebanon 24
بالفيديو.. "مدمرة أميركية" تدخل البحر الأحمر!
30/01/2026 13:00:26
30/01/2026 13:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تحذّر من "عواقب مدمّرة" للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
Lebanon 24
الصين تحذّر من "عواقب مدمّرة" للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
30/01/2026 13:00:26
30/01/2026 13:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في الـ62 من عمرها.. امرأة حامل وهذه قصتها
Lebanon 24
في الـ62 من عمرها.. امرأة حامل وهذه قصتها
30/01/2026 13:00:26
30/01/2026 13:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت
دونالد ترامب
قوات الأمن
الإسرائيلي
الإيراني
إسرائيل
دونالد
القادة
تابع
قد يعجبك أيضاً
جيش من 200 ألف... هذه أبرز المعلومات عن الحرس الثوريّ الإيرانيّ
Lebanon 24
جيش من 200 ألف... هذه أبرز المعلومات عن الحرس الثوريّ الإيرانيّ
06:00 | 2026-01-30
30/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير النظام في إيران.. أخطر مقامرة يقوم بها ترامب
Lebanon 24
تغيير النظام في إيران.. أخطر مقامرة يقوم بها ترامب
05:30 | 2026-01-30
30/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتفاق دمشق - "قسد".. هكذا علّق براك
Lebanon 24
بعد اتفاق دمشق - "قسد".. هكذا علّق براك
05:27 | 2026-01-30
30/01/2026 05:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار
Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار
05:21 | 2026-01-30
30/01/2026 05:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"أم زكي" قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع "صانع محتوى"
Lebanon 24
فيديو لـ"أم زكي" قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع "صانع محتوى"
05:19 | 2026-01-30
30/01/2026 05:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
08:15 | 2026-01-29
29/01/2026 08:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
07:45 | 2026-01-29
29/01/2026 07:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
09:09 | 2026-01-29
29/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لمنزل الممثلة هدى شعراوي وابنتها... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لمنزل الممثلة هدى شعراوي وابنتها... شاهدوه
11:28 | 2026-01-29
29/01/2026 11:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جرحى خلال تدافع وإشكال في محيط مجلس النواب
Lebanon 24
بالفيديو.. جرحى خلال تدافع وإشكال في محيط مجلس النواب
06:20 | 2026-01-29
29/01/2026 06:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2026-01-30
جيش من 200 ألف... هذه أبرز المعلومات عن الحرس الثوريّ الإيرانيّ
05:30 | 2026-01-30
تغيير النظام في إيران.. أخطر مقامرة يقوم بها ترامب
05:27 | 2026-01-30
بعد اتفاق دمشق - "قسد".. هكذا علّق براك
05:21 | 2026-01-30
تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار
05:19 | 2026-01-30
فيديو لـ"أم زكي" قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع "صانع محتوى"
05:14 | 2026-01-30
زيلينسكي: ملف الأراضي لا يزال عالقاً ولا تسوية من دون لقاء القادة
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 13:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 13:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 13:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24