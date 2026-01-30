مدمرة أميركية ترسو في إيلات.. ما قصتها؟ (صورة)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول مدمرة عسكرية تابعة للبحرية الأميركية إلى ميناء إيلات، في خطوة تأتي وسط أجواء مشحونة بالتوتر العسكري في المنطقة.



ونقلت صحيفة " " عن الجيش قوله إن وصول المدمرة يندرج ضمن "إجراءات روتينية" جرى التخطيط لها مسبقاً، وذلك في سياق التعاون المستمر بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي.



ورغم التأكيدات على روتينية المهمة، إلا أن هذا التحرك يتزامن مع تصاعد احتمالات شن حرب أميركية ضد ؛ حيث كشفت مصادر متعددة أن الرئيس الأميركي يدرس حالياً خيارات للتعامل مع ، تتضمن توجيه ضربات محددة الأهداف ضد والقادة الإيرانيين، بهدف تحفيز المتظاهرين وتشجيعهم على الخروج إلى الشوارع.

