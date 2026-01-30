بالصورة.. غوارديولا بـالكوفية الفلسطينية ورسالة عن أبناء غزة

ظهر المدرب الإسباني ، بشخصية مختلفة، بعيدة عن ، ليلة الخميس، مُرتدياً "الكوفية" ومتعاطفاً مع أطفال غزة.





وفي ، مساء الخميس، شارك في حفل "Concert for Palestine" الخيري، وألقى مدرب خطاباً مؤثراً عبّر فيه عن دعمه للشعب الفلسطيني، ولجميع الشعوب التي تعاني من الاضطهاد حول العالم، في رسالة إنسانية صريحة.





وقال غوارديولا في كلمته: "نحن نقف إلى جانب المظلومين. اليوم نقف مع ، لكن ليس مع فلسطين وحدها، بل مع كل .. هذه رسالة لفلسطين، ورسالة للإنسانية".





وفي حديثه من مدينته الأم، استعاد غوارديولا ذاكرة تاريخية مؤلمة، مشبها ما يحدث اليوم بما شهدته برشلونة خلال ، حين تعرضت المدينة للقصف عام 1938.





وأضاف: "كما حدث في برشلونة عندما تعرضنا للقصف عام 1938، نقف اليوم، كما في وباريس، أمام العالم لنُظهر بوضوح أننا إلى جانب الأضعف".





وبدا المدرب الكتالوني مُتأثراً بما من مشاهد الحرب: "رأيت طفلاً يصور نفسه وهو يصرخ: أين أمي؟ وسط الركام، وهو لا يزال لا يفهم ما الذي يحدث".





وتابع غوارديولا بنبرة حملت الكثير من الألم وهو يتحدث عن الأطفال العالقين في مناطق النزاع: "دائما أفكر: ماذا يشعر الأطفال؟ أعتقد أننا تركناهم وحدهم، مهجورين. أتخيلهم يقولون: أين أنتم؟ تعالوا وساعدونا".





وبعد ذلك، أطلق غوارديولا عبارته التي ساد بعدها الصمت في القاعة: "حتى الآن، لم نفعل شيئاً.. لقد تركناهم وحدهم".