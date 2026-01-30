عن "إسقاط" خامنئي... ماذا قال مسؤول إسرائيليّ كبير؟

استبعد مسؤول إسرائيلي كبير إمكانية إسقاط نظام عبر توجيه ضربات جوية إلى ، مشيرًا إلى أن تغيير النظام يتطلب اجتياحًا بريًا، وضغطًا خارجيًا مكثفًا، وتنسيقًا مباشرًا مع الداخلية.



ونقلت القناة السابعة عن المسؤول المشارك في المحادثات بين وواشنطن أن " لا تعتقد أن غارة جوية أميركية وحدها ستؤدي إلى الإطاحة بالنظام في ".



وأضاف: "حتى مع سيناريو إقصاء ، فلن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تغيير ما لم يوجد بديل واضح لإدارة البلاد".

وأوضح المسؤول أن التغيير الجذري في إيران "يتطلب مزيجًا من الضغط الخارجي المكثف والنشاط الداخلي المنظم للمعارضة"، مؤكدًا أن القيادة في طهران تحافظ على سيطرة مستقرة رغم الاضطرابات الداخلية. (إرم نيوز)