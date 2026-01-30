تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عن "إسقاط" خامنئي... ماذا قال مسؤول إسرائيليّ كبير؟

Lebanon 24
30-01-2026 | 05:08
استبعد مسؤول  إسرائيلي كبير إمكانية إسقاط نظام المرشد الأعلى علي خامنئي عبر توجيه ضربات جوية إلى إيران، مشيرًا إلى أن تغيير النظام يتطلب اجتياحًا بريًا، وضغطًا خارجيًا مكثفًا، وتنسيقًا مباشرًا مع المعارضة الداخلية.

ونقلت القناة الإسرائيلية السابعة عن المسؤول المشارك في المحادثات بين تل أبيب وواشنطن أن "إسرائيل لا تعتقد أن غارة جوية أميركية وحدها ستؤدي إلى الإطاحة بالنظام في طهران". 

وأضاف: "حتى مع سيناريو إقصاء خامنئي، فلن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تغيير ما لم يوجد بديل واضح لإدارة البلاد".
 
وأوضح المسؤول أن التغيير الجذري في  إيران "يتطلب مزيجًا من الضغط الخارجي المكثف والنشاط الداخلي المنظم للمعارضة"، مؤكدًا أن القيادة في طهران تحافظ على سيطرة مستقرة رغم الاضطرابات الداخلية. (إرم نيوز) 
 
 
