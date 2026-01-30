تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار

على الرغم من سريان وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر الماضي، تواصل قصفها مناطق متفرقة من القطاع بشكل .فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الجمعة بأن مناطق وسط وجنوب ، شهدت تصعيدًا ميدانيًا عنيفًا خلال الساعات الأخيرة.وأشار إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء، وسط القطاع، جراء استهداف طائرات إسرائيلية تجمعًا للمواطنين في مخيم .أما في جنوب القطاع، فنفّذت القوات الهندسية التابعة للجيش عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مدينة .بينما حلقت المروحيات أيضاً فوق مناطق متفرقة في رفح.تزامن ذلك مع إطلاق نار مكثف ومتواصل من الآليات العسكرية والدبابات في محور موراج شمال المدينة، وكذلك في المناطق الشرقية لمدينة .في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "قواته رصدت 8 إرهابيين خرجوا من مخابئ شرق رفح خلال الليل وسلاح الجو قضى على 3 منهم".كما أضاف أنه نفذ غارات إضافية على المناطق التي حاول المسلحون المتبقون الفرار إليها، وفق قوله.