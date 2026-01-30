تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار

Lebanon 24
30-01-2026 | 05:21
A-
A+
تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار
تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على الرغم من سريان وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل قصفها مناطق متفرقة من القطاع بشكل دوري.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الجمعة بأن مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، شهدت تصعيدًا ميدانيًا عنيفًا خلال الساعات الأخيرة.

وأشار إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء، وسط القطاع، جراء استهداف طائرات إسرائيلية تجمعًا للمواطنين في مخيم المغازي.

أما في جنوب القطاع، فنفّذت القوات الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مدينة رفح.

بينما حلقت المروحيات أيضاً فوق مناطق متفرقة في رفح.

تزامن ذلك مع إطلاق نار مكثف ومتواصل من الآليات العسكرية والدبابات في محور موراج شمال المدينة، وكذلك في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "قواته رصدت 8 إرهابيين خرجوا من مخابئ شرق رفح خلال الليل وسلاح الجو قضى على 3 منهم".

كما أضاف أنه نفذ غارات إضافية على المناطق التي حاول المسلحون المتبقون الفرار إليها، وفق قوله.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: مقتل 100 طفل في غزة رغم "وقف إطلاق النار"
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 1200 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية استمرار لخرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويزيد خطورة الوضع الإنساني
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني: الجيش يعمل بلا كلل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار رغم الانتقادات
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

خان يونس

قطاع غزة

إسرائيل

المغازي

فلسطين

الهند

بابا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:16 | 2026-01-30
Lebanon24
08:00 | 2026-01-30
Lebanon24
07:57 | 2026-01-30
Lebanon24
07:41 | 2026-01-30
Lebanon24
07:32 | 2026-01-30
Lebanon24
07:31 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24