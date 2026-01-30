فيديو لـأم زكي قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع صانع محتوى

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
فيديو لـ"أم زكي" قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع "صانع محتوى"
Lebanon 24
30-01-2026
|
05:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر صانع المحتوى السوري سليمان عاجي، مقطع فيديو يجمعه بالفنانة الراحلة
هدى شعراوي
المعروفة بـ"أم زكي"، وذلك خلال حوارٍ عفوي دار بينهما خلال رحلة ضمن سيارة كانت تجوب شوارع
سوريا
.
الفيديو أظهر
شعراوي
بعفوية تامة، حيث تحدثت عن متابعتها لعاجي بشكل مستمر، فيما سادت أجواء لطيفة بين الطرفين، قبل أن تختم شعراوي الفيديو بكلمة "باياتو".
وكانت شعراوي قد فارقت الحياة، أمس الخميس، إثر جريمة مروعة نفذتها المُدبرة المنزلية التي كانت تعمل لديها.
وشكلت تلك الجريمة حدثاً مروعاً هزّ الوسط الفني السوري والعربي، فيما امتلأت صفحات الناشطين بصور شعراوي، مستذكرين أعمالها الفنية، مؤكدين أنها جزء من الذاكرة الجماعية في العالم العربي خصوصاً من خلال مشاركتها اللامعة في مسلسل "
باب الحارة
" بشخصية "أم زكي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلحظة عفوية مع باريش أردوتش.. كاريس بشار تخطف الأضواء في "جوي أووردز"
Lebanon 24
بلحظة عفوية مع باريش أردوتش.. كاريس بشار تخطف الأضواء في "جوي أووردز"
30/01/2026 15:37:45
30/01/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ ينشر فيديو للحظة إستهداف عناصر من "حزب الله"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ ينشر فيديو للحظة إستهداف عناصر من "حزب الله"
30/01/2026 15:37:45
30/01/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"لينكد إن" تتحضّر لمرحلة جديدة لصُنّاع المحتوى
Lebanon 24
"لينكد إن" تتحضّر لمرحلة جديدة لصُنّاع المحتوى
30/01/2026 15:37:45
30/01/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
محتوى "Grokipedia" المثير للجدل يغزو OpenAI
Lebanon 24
محتوى "Grokipedia" المثير للجدل يغزو OpenAI
30/01/2026 15:37:45
30/01/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
فنون ومشاهير
باب الحارة
شعراوي
سوريا
بايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماكرون: سندعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
Lebanon 24
ماكرون: سندعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
08:16 | 2026-01-30
30/01/2026 08:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة مقلقة.. تحذير من إنتشار "الإنفلونزا D" و"كورونا الكلبي"
Lebanon 24
دراسة مقلقة.. تحذير من إنتشار "الإنفلونزا D" و"كورونا الكلبي"
08:00 | 2026-01-30
30/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام من توليه الرئاسة السوريّة... إليكم ما قاله أحمد الشرع
Lebanon 24
بعد عام من توليه الرئاسة السوريّة... إليكم ما قاله أحمد الشرع
07:57 | 2026-01-30
30/01/2026 07:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني رداً على دول الاتحاد الأوروبي: سنعتبر جيوشكم "إرهابية"
Lebanon 24
لاريجاني رداً على دول الاتحاد الأوروبي: سنعتبر جيوشكم "إرهابية"
07:41 | 2026-01-30
30/01/2026 07:41:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تداول نبوءة للعرافة بابا فانغا... ماذا قالت فيها عن حدث كبير سيحصل في العام 2026؟
Lebanon 24
تداول نبوءة للعرافة بابا فانغا... ماذا قالت فيها عن حدث كبير سيحصل في العام 2026؟
07:32 | 2026-01-30
30/01/2026 07:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
09:09 | 2026-01-29
29/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لمنزل الممثلة هدى شعراوي وابنتها... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لمنزل الممثلة هدى شعراوي وابنتها... شاهدوه
11:28 | 2026-01-29
29/01/2026 11:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وحدات جديدة في "حزب الله"... المواجهة التي ستخوضها مع إسرائيل "مصيرية"
Lebanon 24
وحدات جديدة في "حزب الله"... المواجهة التي ستخوضها مع إسرائيل "مصيرية"
12:00 | 2026-01-29
29/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعترفت بجريمتها... هذه هويّة قاتلة الممثلة هدى شعراوي وجنسيتها
Lebanon 24
إعترفت بجريمتها... هذه هويّة قاتلة الممثلة هدى شعراوي وجنسيتها
14:00 | 2026-01-29
29/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف قُتِلَت الممثلة هدى شعراوي؟... جارها كشف معلومات جديدة
Lebanon 24
كيف قُتِلَت الممثلة هدى شعراوي؟... جارها كشف معلومات جديدة
11:02 | 2026-01-29
29/01/2026 11:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:16 | 2026-01-30
ماكرون: سندعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
08:00 | 2026-01-30
دراسة مقلقة.. تحذير من إنتشار "الإنفلونزا D" و"كورونا الكلبي"
07:57 | 2026-01-30
بعد عام من توليه الرئاسة السوريّة... إليكم ما قاله أحمد الشرع
07:41 | 2026-01-30
لاريجاني رداً على دول الاتحاد الأوروبي: سنعتبر جيوشكم "إرهابية"
07:32 | 2026-01-30
تداول نبوءة للعرافة بابا فانغا... ماذا قالت فيها عن حدث كبير سيحصل في العام 2026؟
07:31 | 2026-01-30
وزير الخارجية الإيراني: أي تهديد لإيران سينعكس على كامل المنطقة
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 15:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24