فيديو لـأم زكي قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع صانع محتوى

نشر صانع المحتوى السوري سليمان عاجي، مقطع فيديو يجمعه بالفنانة الراحلة المعروفة بـ"أم زكي"، وذلك خلال حوارٍ عفوي دار بينهما خلال رحلة ضمن سيارة كانت تجوب شوارع .

الفيديو أظهر بعفوية تامة، حيث تحدثت عن متابعتها لعاجي بشكل مستمر، فيما سادت أجواء لطيفة بين الطرفين، قبل أن تختم شعراوي الفيديو بكلمة "باياتو".

وكانت شعراوي قد فارقت الحياة، أمس الخميس، إثر جريمة مروعة نفذتها المُدبرة المنزلية التي كانت تعمل لديها.

وشكلت تلك الجريمة حدثاً مروعاً هزّ الوسط الفني السوري والعربي، فيما امتلأت صفحات الناشطين بصور شعراوي، مستذكرين أعمالها الفنية، مؤكدين أنها جزء من الذاكرة الجماعية في العالم العربي خصوصاً من خلال مشاركتها اللامعة في مسلسل " " بشخصية "أم زكي".