جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

فيديو لـ"أم زكي" قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع "صانع محتوى"

Lebanon 24
30-01-2026 | 05:19
فيديو لـأم زكي قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع صانع محتوى
فيديو لـأم زكي قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع صانع محتوى photos 0
نشر صانع المحتوى السوري سليمان عاجي، مقطع فيديو يجمعه بالفنانة الراحلة هدى شعراوي المعروفة بـ"أم زكي"، وذلك خلال حوارٍ عفوي دار بينهما خلال رحلة ضمن سيارة كانت تجوب شوارع سوريا.
 
 
الفيديو أظهر شعراوي بعفوية تامة، حيث تحدثت عن متابعتها لعاجي بشكل مستمر، فيما سادت أجواء لطيفة بين الطرفين، قبل أن تختم شعراوي الفيديو بكلمة "باياتو".
 
 
وكانت شعراوي قد فارقت الحياة، أمس الخميس، إثر جريمة مروعة نفذتها المُدبرة المنزلية التي كانت تعمل لديها.
 
 
وشكلت تلك الجريمة حدثاً مروعاً هزّ الوسط الفني السوري والعربي، فيما امتلأت صفحات الناشطين بصور شعراوي، مستذكرين أعمالها الفنية، مؤكدين أنها جزء من الذاكرة الجماعية في العالم العربي خصوصاً من خلال مشاركتها اللامعة في مسلسل "باب الحارة" بشخصية "أم زكي".
 
 
 
عربي-دولي

فنون ومشاهير

باب الحارة

شعراوي

سوريا

بايا

