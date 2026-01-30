تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إجراءات أميركية بحق "أقارب قادة إيرانيين".. وزارة تعلن الأمر

Lebanon 24
30-01-2026 | 05:59
إجراءات أميركية بحق أقارب قادة إيرانيين.. وزارة تعلن الأمر
إجراءات أميركية بحق أقارب قادة إيرانيين.. وزارة تعلن الأمر photos 0
اتخذت الولايات المتحدة الأميركية اجراءات جديدة بحق عائلات وأقارب القادة الإيرانيين المتواجدين على أرضها.
 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية عبر منصة "آكس" أنها اتخذت هذا الأسبوع "إجراء لإلغاء امتيازات كبار المسؤولين الإيرانيين وأفراد أسرهم في الولايات المتحدة".
 
 
واعتبرت الوزارة أن "أولئك الذين يستفيدون من القمع الوحشي للنظام الإيراني غير مرحب بهم للاستفادة من نظام الهجرة الأميركي"، وفق تعبيرها.
 

بدوره، كتب المندوب الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز على حسابه في إكس: "تعيش عائلات النخب الحاكمة في النظام الإيراني حياة مترفة في الولايات المتحدة بينما يُقتل شعبها.. لن يستمر هذا الوضع".

