إجراءات أميركية بحق "أقارب قادة إيرانيين".. وزارة تعلن الأمر

اتخذت الأميركية اجراءات جديدة بحق عائلات وأقارب الإيرانيين المتواجدين على أرضها.



وقالت عبر منصة "آكس" أنها اتخذت هذا الأسبوع "إجراء لإلغاء امتيازات كبار المسؤولين الإيرانيين وأفراد أسرهم في الولايات المتحدة".

واعتبرت الوزارة أن "أولئك الذين يستفيدون من القمع الوحشي للنظام غير مرحب بهم للاستفادة من نظام الهجرة الأميركي"، وفق تعبيرها.



بدوره، كتب المندوب الأميركي في على حسابه في إكس: "تعيش عائلات النخب الحاكمة في النظام الإيراني حياة مترفة في الولايات المتحدة بينما يُقتل شعبها.. لن يستمر هذا الوضع".