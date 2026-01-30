موسكو: وقف مؤقت للضربات لتهيئة أجواء المفاوضات

قال المتحدث الرسمي باسم ، دميتري بيسكوف، اليوم، إن وافقت على طلب الرئيس الأمريكي ، بالامتناع عن شن ضربات على حتى 1 شباط المقبل.



وأضاف: "نتحدث عن تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات... نعم، بالطبع، كان هناك طلب شخصي من الرئيس ".





وأوضح بيسكوف: "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس ترامب طلب شخصيًا من الرئيس الامتناع عن مهاجمة لمدة أسبوع، حتى الأول من فبراير، ريثما يتم تهيئة الظروف المواتية للمفاوضات. هذا كل ما يمكنني قوله في هذا الشأن".



وأكد أن الكرملين اطلع على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن كييف لن تتنازل عن دونباس ومحطة زابوريجيا، معلقا بالقول إن "ديناميكيات تتحدث عن نفسها، ولا يوجد ما يمكن إضافته في هذا السياق". (ارم نيوز)

Advertisement